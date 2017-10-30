Ceyhan açıkladı.. İşte Mart 2019'a kadar bitmesi beklenen işler

Ceyhan, hedeflerinin 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimler olduğunu, yerel seçimlere kadar başlamış bütün işlerin tamamlanacağını söyledi.

KONGRE TAKVİMİ BELİRSİZ

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, 30 büyükşehirde kongrelerin ötelendiğini hatırlattı, “Ben kalan 4 ilçe kongresinin kasımda yapılacağını tahmin ediyorum. Ama henüz takvim yok” dedi. Ceyhan, STK ziyaretlerine ağır vereceklerini hatırlattı, “Biz seçime iki ay kala insanları ziyaret etmiyoruz. AK Parti teşkilatları bütün ilçelerde çalışmalarına başlamıştır” dedi.

MART-2019’A KADAR BİTMESİ BEKLENEN İŞLER

x- Otogar kavşağı (Karayolları işi)

x- Köseköy kavşağı

x- Eski Valilik bahçesi

x- Altyapıları biten caddeler ve köy yollarının onarımı

x- Mannesmann yerindeki Kongre Merkezi

x- Yeni Balık Pazarı

x- Gebze Anibal kavşağı bağlantı yolları

x-Yeni Stat, yeni Devlet Hastanesi

2019-2023 DÖNEMİ İÇİN NE SÖZLER VERİLECEK

x- Tramvayı uzatmak.

x- İzmit metrosuna başlamak

x- Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi

x- D-100 ve Carrefour köprüsü ıslahı

x- Şehir Hastanesi’ni bitirmek

x- Kocaelispor’u Süper Lige çıkartmak

x- Güney ve Kuzey Marmara otoyolları

x- D-130 Gölcük geçişini tünele almak

x- Cengiz Topel’e uçak getirmek

x- Yeni Çöp Fabrikası.

Ceyhan: “Söz verilip yapılmayan proje kalmayacak”