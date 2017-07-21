Ceyhan: AK Parti'nin kurumsal kimliğine yakışacak adımlar atıyoruz

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, bugün ilimizin bütün ilçelerindeki her mahallede ilçe kongreleri delegelerini seçiyor.

BAŞKANLAR OY KULLANDI

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan saat 15.00'te Topçular Mahallesi'ndeki Topçular Camisi yanında, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da Tepeköy Sağlık Ocağı üstündeki bir yerde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte daha sonra sandıkları gezip, basın açıklaması yaptı.

"AK Parti'nin kurumsal kimliğine yakışacak adımlar atıyoruz"

Ceyhan "Sandıklarda görev alan partililerimiz ile birlikte 6'ncı olağan kongre sürecini yaşıyoruz. Açık ve şeffaf bir şekilde seçimler yapılıyor. AK Parti'nin kurumsal kimliğine yakışacak adımlar atıyoruz. İzmit'te 39 bin 200 üyemiz, Kocaeli'de 260 bin üyemiz oylarını kullanıyor. Üyelerimize, dava kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Seçim sürecini sağlıklı yürümesini sağlayan mahalle başkanı ve yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Seçimin ruhuna uygun süreç yaşıyoruz." dedi.

Ali Korkmaz da "102 mahallemizin 10 mahallesi ilçe binamızda seçim yapıyor. 39 bin üyemiz var. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Demokrasinin gerçek tezahürünü görüyoruz." diye konuştu.