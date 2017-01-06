Ceyhan, Başiskelilere seslendi: “Yüzde 80 oy alın, 8’inci yıldız bizden”

AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nın 52’nci Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı bu akşam Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Dr. Şahin Talus ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliği yaptığı İlçe Danışma Meclisi toplantısına ilgi büyüktü. Yaklaşık 500 partilinin hazır bulunduğu İle Danışma Meclisine, Kocaeli Milletvekili M.Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Meclis üyeleri, İl ve Başiskele İlçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri ve mahalle başkan ve yönetimleri ve istişare kurulları katıldı.

Talus: Üst akıl bilmelidir ki...

Toplantının açılış konuşmasına yapan İlçe Başkanı Dr.Şahin Talus, yaşanan terör olaylarıyla için, “Bizim inancımız açık ve nettir; ‘bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir.’ Teröre destek veren ülkeler bilsin ki, terör bir gün, kendilerine dönecektir. Üst akıl bilmelidir ki, Başiskele’de 90 bin, Türkiye’de 80 milyon kahraman vardır. Birlik ve beraberlikten ayrılmayacağız.” dedi.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Çakır, 15 Temmuz ve sonrasında verdiğimiz şehitlerimize, Allah’tan rahmet diledi, salonda bulunanlardan dua istedi. Çakır, “Bir anne olarak şehitlerimizin ailelerine de sabır diliyorum. Kadın Kollarımızın hakkı hiçbir zaman ödenmez. Erkek olarak siyaset yapmak kolay, ama kadınlar eşine ve çocuklarına karşı sorumluluğu var; İyi ki bayanlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Mahallelerde sokakları tek tek gezip, Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Halep için, Başiskele’de herkesin elini taşın altına koydu. Hedefimiz 15 binden fazla eve girmek. Her sokağı annelerin bastığı ayaklarla cennete çevirmek. Cumhurbaşkanımız; Başiskele’de biz, Türkiye ve dünyada Müslümanlar olduğu sürece, yalnız değilsiniz asla yalnız kalmayacaksınız.” dedi.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan, yaptıkları çalışmaları anlattı. Kısa konuşmasında yaşanan terör olaylarına değinen Özkaraaslan, “Onlar ne kadar kalleş olursa olsun biz kardeş olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Belediyesi’nin tanıtım filminin izlenmesinden sonra Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 2017’de yapacakları projeleri anlattı.

“Made İn Başiskele”

Başiskele’nin Kocaeli’de fark edilen ve farklı yer edilen bir konuma geldiğini belirten Ayaz, şöyle konuştu: “Çalışanlarımızın elde ettikleri sadece maddi beklenti değil, her biri Başiskeleli oldukları için kendi çocukları için çalışıyorlar. Ovacık’tan Sepetlipınar’a kadar çeşitli hizmetlere imza attık. Gücümüzü, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve halkımızda alıyoruz. Görevimiz, halkımızla birlikte hizmet etmek. Başta referandum olmak üzere gelecek her seçimde 1 numara ve altına “Made İn Başiskele” şeklinde yazılacak.

Yaptıklarımız, bundan yapacaklarımızın alt yapısıydı. 7 yıldızlı kentimizin yarısını planlamalarla yaptık. Turizm, eğitim, ulaşım ve konut ile ilgili yatırım yapmak isteyenin gözü Başiskele’de. Büyükşehir Belediye Başkanımızın tecrübelerinden istifa ettik, ediyoruz.”

Karaosmanoğlu: "Türkiye’ye örnek model hizmetler gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Mart ayında 14’ncü yıla gireceklerini hatırlattı: “Geçtiğimiz 13 yılda; ilçelerimize, beldelerimize, çok güzel hizmetler yaptık. Hem altyapı, fiziki, çevre, eğitim, sağlıkta, sosyal hizmetlerde gerçekten Türkiye’ye örnek model hizmetler gerçekleştirdik. Hizmetlerin sonu yok, her geçen gün daha güzelini yapacağız.” dedi. Karanlık yer altında planlar yapanların Çanakkale’de olduğu gibi karşımıza açıkça çıkmadıklarını belirten Karaosmanoğlu, şunları söyledi: “ ABD, İngiliz, Alman askerleri bizimle savaşamazlar. Sinsice planlar yapmaya devam edecekler, bizde de uyanık ve güçlü olacağız. İlimizde, mükemmel üretim merkezlerimiz var, kapasitemiz var. Teşkilatlarımız referandum sürecinde 7 yıldız diyor ama 7 yıldızı halk verecek. Başiskele yüzde 80 üzerinde oy almazsanız, 1 yıldızı ben kırarım. Geçen yıl hedefi tutturamadınız. Türkiye’de en yüksel oyu alan kent olalım. Türkiye’nin ayağında bütün çerçöpü kaldıracak bir referandum olacak, mikroplar dezenfekte edilecek. Kimseyi ötekileştirmeden, kavga etmeden yolumuza devam edeceğiz. Başiskele olarak sandık sandık çalışacağız. Başiskele herkesin dikkatini çeken cazip bir ilçe oldu. Referandumda alınacak çok yüksek oyla bunu taçlandıracağız. Oy kullanacak gençleri, sandığa yazdıralım. İstediği kadar AK Partili olsun. Seçmen listelerinde olmadıktan sonra kıymeti yok. Referandumu çok çok önemsiyorum. Ciddiye alıp, zaman ayıracağız, sabırla çalışacağız. Evet oyu ile sandıkları dolduracağız. Bazı projelerde gecikmeler olabilir; Kocaeli’de ne söz verdiysek, hepsini gerçekleştireceğiz. Sağlam tabanımız var; farklı birincilik alacağız.”

YILMAZ'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

Ceyhan: Milli birliğimizi tesis edeceğiz

7 yıldızlı kentin yedi yıldızlı AK Partilileri diyerek konuşmasına başlayan İl Başkanı Ceyhan, zor günlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirtti, “Gezi olayları, ardından 17-25 Aralık operasyonları yapıldı. 2015 yılının 7 Haziran’ın da hata ve eksiklerimi vardı; yüzde 41 oy almamıza rağmen, ilk defa tek başına iktidar olamadığımız günleri gördük. 1 Kasım’da milletimizle birlikte zafere imza attık. Şımarıklık yapmadık, omuzlarımızdaki yükümüz arttı dedik. Çukur operasyonları, terör saldırıları, Rus elçisi öldürüldü. Yine durmadılar; Reina Eğlence Merkezi’ne saldırdılar. Bu saldırı vahşettir; kınıyoruz. Dünyadaki yaşam biçimini herkes kendisi tayin eder. Türkiye yolundan dönmedikçe, mazlum hakların savunmayı bırakmadığı sürece, bizde iman, Kur’an, bayrak ve liderimiz olduğu sürece durmayacaklar. Bir tek anahtarımı var; teşkilatlar arasında milli birliğimizi tesis edeceğiz. Etnik yapısı, mezhebinden dolayı ayrım yapmadık, yapmayacağız.” dedi.

Ceyhan, Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili de şöyle konuştu: “ AK Partililer ve milletimizin cumhuriyet laiklik ve rejimle bir sorunu yoktur. En büyük teminatı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Öncelikle komşunuzdan başlayarak ihanet içinde olmayan kim olursa olsun gidip anlatalım. Anayasa, ocak ayı sonuna kadar meclisten çıkacak, ardından, biz teşkilatları eğitime alacağız. Herkes okusun, araştırsın, müzakere etsin. CHP’nin yalandan söylemlerini bir kenara bırakın.

"Yüzde 80’i alın; bizde size 8’inci yıldızı takalım"

AK Parti ve MHP tabanı sesleniyorum; Başiskele'de yüzde 80’i alın; bizde size 8’inci yıldızı takalım. Recep Tayyip Erdoğan yalnız değil, 10 milyon üyesi 20 milyon üyesi olan bir teşkilatın lideridir. Omuz omuza çalışma, fitneden uzak durma zamanıdır. Anladıktan sonra, anlatacağız. Referandumda millet onayından sonra, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti bayrağı altında fotoğraf çektireceğiz.”

Danışma Meclisi’nin son bölümünde gayretli çalışmaları nedeniyle 37 mahalle başkanına teşekkür plaketleri verildi.

