Ceyhan, beni ikna için çok dil döktü

Salı günü sabahı, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan misafirimizdi. Gazete binasında mütevazi bir kahvaltı sofrasında uzun uzun konuştuk. Aslında sohbet, “Siyasetçi-gazeteci” sohbeti çizgisinde başladı. Ben çalışmaları sordum, Ceyhan neler yaptıklarını, nasıl çok çalıştıklarını, ne safhaya geldiklerini anlattı.

Ancak bir süre sonra, sohbetin yönü değişti. Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, sohbetinden zevk aldığım siyasetçilerden. Aslında bazen kendisine kızdığım oluyor. Bunları da hiç içime atmam. Hepsini yüzüne söylüyorum. Ama Ceyhan, Türkiye ve Kocaeli siyaseti ortalaması içinde kalitesi çok yüksek, en azından benim pozisyonumdaki birinin her şeyi rahat rahat konuşabileceği bir insan. Salı sabahı yaptığımız sohbette, zincirler iyice gevşedi. AK Parti İl Başkanı bana, “Abi ben buraya, sana röportaj vermekten çok, senin oyunu almaya, seni EVET için iknaya geldim” dedi. Ceyhan’ın benden “EVET” oyu isterken çıkış noktası şu:

“Sen geçenlerde bir yazı yazdın. Referandumda hangi taraf kazanırsa, kazansın, kazanan tarafın oyu en az yüzde 70 olsun dedin. Biz de bunun için çalışıyoruz. HAYIR’ın kazanma şansı yok. Gel, sen de EVET’e destek ver. İsmet Çiğit’in oyunu almak, benim için 500 EVET oyu almaktan daha kıymetlidir” dedi.

Ben hiçbir seçim veya referandum döneminde, oy kullanmadan önce kullanacağım oyun rengini açıklamış bir gazeteci değilim. Gazetecinin görevinin insanlara, okurlara haberi aktarmak olduğunu düşünür, yönlendirmenin haddimiz olmadığına inanırım. 16 Nisan öncesinde de “EVET” veya “HAYIR” oyu vereceğim, gelin siz de benimle birlikte böyle oy verin diye bir yazım olmadı. Ama bu kentte duruşumuz belli, tavrımız belli, yaşam biçimimiz, soyumuz sopumuz belli. Belki yazılarımda vereceğim oyun rengini ima etmiş de olabilirim.

Ceyhan ısrarla, “Abi, memleketin selameti için, istikrar için EVET istiyoruz. Senin siyasi görüşün farklı olabilir. Ama vatansever olduğunu biliyoruz. Bu nedenle senin gibi insanların vereceği EVET’i çok önemsiyoruz” dedi. Sonra pat diye sordu:

“Neden HAYIR vereceksin? Yeni Anayasa’nın hangi maddesi sana ters geliyor, seni rahatsız ediyor?” diye sordu. ”

“Sizin hep kazanmanız. Sizin her seçimi, her referandumu kazandıkça, kendinizi daha fazla büyük görmeniz, halka giderek daha fazla tepeden bakmanızı içime sindiremiyorum” dedim.

Aslında, özellikle seçim ve siyasi partiler yasalarının da değiştirilip, yeniden düzenlenmesi koşuluyla, getirilmek istenen sistemin mevcut parlamenter sistemden çok daha doğru olduğuna ben de inanıyorum.

Kahvaltı bitti. Ceyhan beni hala EVET’e getiremedi. “Senin odaya inelim, birer kahve içelim” dedi. Kahveleri içerken de Ceyhan bastırıyor. Ama konuşmamız en küçük bir gerginlik yaşanmadan, kimsenin sesi yükselmeden devam ediyor. Ceyhan, “Abi EVET ver. Hatta EVET vereceğini 16 Nisan’dan önce yaz. Sana inanan çok insan var. Senin gibi birinin bu şehirde ben EVET vereceğim demesi, çok insanın içini rahatlatacaktır” diye bastırıyor.

Zor durumdayım ben be dostlar. Gerçekten zor durumdayım. Herkes, siyasetçilerin arkasından konuşabiliyor, atıp tutabiliyor. Ama yüzlerine gelince, el pençe divan duruyor. Ben bunu yapamıyorum. İçimdekini herkese söylüyorum. Koskoca AK Parti İl Başkanı gelmiş. Ben kimim, neyim, etim ne, budum ne. Karşımdaki kişi, bu şehrin siyaseten en güçlü kişisi. “Tamam Başkan, EVET vereceğim. Hatta bunu yazacağım” desem, Ceyhan gibi birinden alacaklı duruma geçeceğim. Demiyorum, diyemiyorum.

Aslında benim çevremde pek çok dostum, arkadaşım, 16 Nisan’da sandıktan EVET çıkacak diye çok korkuyorlar. Ben korkmuyorum. Bu çok korkan insanlara da, “Korkmayın. Bir şey olmaz. Bu ülkede diktatörlük falan sökmez. Bazı açılardan iyi bile olabilir” diyorum. Ama AK Parti İl Başkanı benden “EVET” oyu istedi diye, “Tamam vereceğim” demeyi de kendime yediremiyorum. Bütün bu konuşmalar geçerken, patronlar da yanımızda. Recep Haldız ve Veli Haldız da dinliyor.

Kahveler de bitti. İzmit’e Bakan gelecek. Ceyhan’ın karşılaması lazım, gidecek. “Abi vakit tamam. Biz gitmek zorundayız. Tamam mı, EVET’te anlaştık mı?” dedi. “Yok” dedim, “Yapamam, kendime saygımı kaybederim” dedim. Sarıldı, kucaklaştık. “Ben bir de ekip yapayım, sizin evi ziyaret edelim. Belki evde ikna ederiz” dedi.

Aslında bu sohbetin başında, ortasında, sonunda bir yerde “Tamam Başkan” diyebilirdim, “Beni ikna ettin. Pazar günü ben de EVET” vereceğim “ desem, konu kapanırdı. Bana Kuran’a el bastırıp yemin ettirecek değil ya. Kabul derim, pazar günü oyumu istediğim gibi veririm. Ama başta Ceyhan olmak üzere bu sohbete tanık olan herkesin gözünde saygınlığımı kaybederdim. Kendime olan saygımı da kaybederdim.

BENİM GEREKÇEM ÇOK FARKLI

Allah sağlık verirse, pazar günü sandık başına gideceğim. Oy kullanma kabininde oy pusulasını önüme koyacak, kağıdın kahverengi bölümüne mührü vuracağım.

Bunu, sandıktan EVET çıkarsa, demokrasi elden gidecek, diktatörlük kurulacak korkusuyla; 18 yaşındaki yakınlarını milletvekili yapacak, askere göndermeyecek, emekli edecekler kaygısıyla, Cumhurbaşkanı bir sabah kalkınca Meclis’i feshedecek, muhtarlıkları kapatacak asgari ücreti donduracak kaygısıyla yapmayacağım.

Bu ülkede biz de varız. Muhalifler de var. Biz de yaşıyoruzu göstermek için yapacağım. FETÖ’cü, PKK’lı değil; Allah’a inanan bir vatansever olduğum için yapacağım. Ülkem barışa ulaşsın, herkes kardeş gibi yaşasın diye; ülkem Avrupa’dan kopmasın, artık bu devirde bu ülkenin meydanlarında “İdam isteriz” çığlıkları atılmasın diye yapacağım. Kılıçdaroğlu’nun çizdiği tabloya inanmıyorum. Ben bu ülkede demokrasiyi, basın özgürlüğünü, herkesin kardeşliğini savunuyorum. Birlikte yaşamanın erdemine inanıyorum.

FİNAL MAÇINA GİDECEĞİZ

Şemsettin Ceyhan’la başka şeyler de konuştuk. “Bütün billboardları siz mi tuttunuz. Nereye kafamı çevirsem hep EVET görüyorum” dedim. Kocaeli’de 700 kadar billboard varmış. 250’sini AK Parti Genel Merkezi parasını vererek kiralamış. Ceyhan, “Köprülerdeki afişleri, şehrin billboardlar dışındaki afişleri teşkilat olarak biz asıyoruz. Partili gençleri görevlendiriyorum. Herkes sabaha kadar çalışıyor. HAYIR pankartlarının kesildiğini atıldığını söylüyorlar. Yalan. Bir tane pankarta müdahale etmedik. Tam tersi, bizim pankartlarımızı yırtıyorlar, yeniden asıyoruz” dedi.

Ceyhan, CHP İl Başkanı Sarıbay’ı çok seviyor, “16 Nisan’dan sonra da medeni ilişkilerimiz sürecek. Cengiz Abi bana (Gel Disko’ya gidelim) dese, birlikte giderim. O içer, ben içmem” diye dostluklarını anlattı. O sırada, telefonu çaldı. Bir şey sormak için Sarıbay aramış. Arkadaş gibiler. Hani benim üzerimde çalıştığı kadar Cengiz Ağabey’in üzerinde çalışsa, belki ondan EVET sözü alırdı. Ceyhan 17 Nisan’dan sonra ilk iş olarak CHP ve Saadet Partisi’nin yeni il binalarını ziyaret edeceğini de anlattı. “Referandum öncesi polemik olmasın diye gitmedim” dedi.

Kocaelispor’u açtım. “Sorun yok. Kulübün borçlarını kapatacağız. Ama öyle elinde Kocaelispor’dan 1 milyon TL alacağım var diye senet gösterenlere de kamunun parasını veremeyiz. Önce devlete borçları kapatıyoruz” dedi. Kocaelispor Play-Off’a kalırsa, ilk turu da geçerse, nerede olursa olsun Play-Off final maçına AK Parti İl Başkanı ile birlikte gideceğiz. Ceyhan’a, “Finalde takım şampiyon olursa, dönüşte ben senden ayrılırım. Kutlama yaparım” dedim. “Tamam abi, nasıl diyorsan öyle olsun” dedi, hiç değilse, bu konuda anlaştık.

SAMİMİ SOHBETTİ - Gazete binasında benim oda. İki eli yanda şaşık şaşık duran ben. Rabia yapanlar Şemsettin Ceyhan ve Recep Haldız. Foto muhabiri gelince “Fotoğrafı nerede çektirelim” oldu. “Atatürk’ün önünde” dedim. Ceyhan, “Atatürk hepimizin ortak değeri. En güzeli O’nun önünde olur” dedi. Üçümüz yan yana dizildik.