Ceyhan: “Bir tek Evet oyunu feda edemeyiz”

AK Parti İzmit SKM tarafından düzenlenen Sandık Kurulu üyeleri, müşahitleri, eğitim programı önceki akşam Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İzmit İlçe Sandık Görevlileri toplantısına İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Başkan Yardımcıları Veli Haldız, Abdullah Eryarsoy, Temel Erten, Ahmet Sönmez, Hasibe Özayan, Şükran Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ile 16 Nisan’da görev yapacak sandık kurulları üyeleri ve müşahitler katıldı.

3 BİN KİŞİ SANDIK BAŞINDA

Sandık kurullarının çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti İzmit İlçe İlçe Seçim İşleri Başkanı Ali Güney, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerinin 25 mahallede sandık görevlileri eğitimini gerçekleştirdiklerini, geri kalan mahallelerde yapılan plan dahilinde eğitimlere ve çalışmalara son ana kadar devam edeceklerini söyledi. Güney, 16 Nisan günü 689 asil, 689 yedek sandık kurulu üyesi ve 689 gençlik kolları, 689 kadın kolları müşahitleri olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi seçim günü sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

KORKMAZ: “YÜZDE 60’IN ÜZERİ EVET”

16 Nisan günü 252 bin 790 seçmenin 689 sandıkta oy kullanacağını hatırlatan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda milletin kaderinin belirleneceğini söyledi. Güçlü teşkilatlarla, heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Korkmaz, “Şimdiye kadar yapılan bütün seçimlerde sandıklara namusumuz gibi sahip çıktık. 16 Nisan’da aynısı olacak. Yüzde 60’ın üzerinde ‘evet’ oyu ile güçlü bir ses vereceğiz” dedi.

DOĞAN: “GÜZEL SKORU BİRLİKTE YAZACAĞIZ”

Salonda bulunan sandık görevlilerinin eğitim verecek düzeyde seçim tecrübesine sahip olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Çalışıyoruz; bir evet oyu bile çok önemlidir. İzmit’te yüzde 60’ın üzerinde olan oy hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. Ha gayret az kaldı, hedefe ulaşıyoruz. Tabelaya en güzel skoru hep birlikte yazacağız. Vatan haini örgütlerle mücadele ediliyor, milletin zaferiyle sonuçlanacaktır.” dedi. Hizmetlerde tarafsız olduğunu ancak, referandumda taraf olduğunu açıklayan Doğan, “Şimdi taraf olmayıp ne zaman taraf olacağım” diye konuştu.

CEYHAN: “İŞ BİTENE KADAR UYKU BİZE HARAM”

AK Parti olarak tecrübeli ekip olduklarını belirten İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 11 seçim tecrübeleri bulunduğunu hatırlattı, şunları söyledi:

“Biz bu kentte, her seçime en hazırlıklı teşkilatız. Eğitimleri tekrar etmek güzel ve faydalıdır. Yüzde 65 oy hedefinden endişemiz yok. Sandık kurullarında görev yapacaklar olarak 16 Nisan günü birinci işimiz; 07.00’de sandık başında olmaktır. Seçim başladığından bitene kadar uyku bize haramdır. Gerekirse son 10 gün de aç ve susuz kalacağız. Sandıklara gelmeyen ve gelemeyen seçmenleri sandığa getirmek olmazsa olmazımızdır. Sandığa, aslan, kaplan, kartal gibi sahip çıkmalıyız. Yasal olan bir tek ‘evet’ oyu için mücadele etmelisiniz. Bir tek ‘evet’ oyu feda edemeyiz”

Konuşmaların ardından sandık kurullarında görev alacak partililere, seçim günü yapacakları görevleri hatırlatan animasyon film sunuldu. Toplantıya katılan AK Partililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin gaflarının da yer aldığı filmi ilgiyle izledi.

