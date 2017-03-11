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Ceyhan: “Çok iyi hazırlandık”

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Ceyhan: “Çok iyi hazırlandık”
AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün düzenlediği basın toplantısında, yarınki Açılış Bayramı'na en iyi şekilde hazırlandıklarını, hiçbir sorun yaşanmayacağını ve programın görkemli olacağını söyledi. 

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geliş programını Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığını, kendilerinin de mitinge katılıma katkı sağladıklarını belirten Ceyhan, “Coşkulu, heyecanlı, iğne atsan yere düşmez deyimine uygun bir miting olacak” dedi. 

DAVET BROŞÜRÜ DAĞITTILAR

AK Partililer, bugün de 20’şer kişilik 18 ayrı ekip halinde İzmit’in merkez bölgesine dağılarak, vatandaşları mitinge davet ettiler. İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, mitinge sadece İzmit’ten 41 bin kişilik katılım sağlayacaklarını söyledi. 

Ceyhan, Açılış Bayramı’na Cumhurbaşkanı ile hangi bakanların katılacağının henüz belli olmadığını belirtti. 

CUMHURBAŞKANI YARIN İZMİT'TE

 

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