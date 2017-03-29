Ceyhan, "En yüksek oyu Kocaeli'den çıkartacağız"

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasında Kocaeli olarak en yüksek oranda katkı sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması çalışmalarını Kocaeli’nin 12 ilçesini dolaşarak teşkilat içi eğitim programlarıyla sürdürüyor.

EN YÜKSEK OYU KOCAELİ’DEN ÇIKARACAĞIZ

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, düzenlenen halk oylaması teşkilat içi eğitim programlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına Kocaeli olarak çok iyi hazırlanıyoruz. AK Parti genel merkezimiz tarafından eğitimlerden geçirilen parti mensuplarımız teşkilatımıza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatıyor. Halk oylaması teşkilat içi eğitim programlarımızda başlıca ele aldığımız konular arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu, bu sistemin getireceği yenilikler yer alıyor. Hızlı bir şekilde ilçelerimizi tamamlayıp hep birlikte kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağız. Türkiye olarak geleceğe atılan emin adımlardan birisinin başında bu sistem yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasında Kocaeli olarak en yüksek oranda katkı sağlayacak ve Türk demokrasisine sunulan halk oylaması fırsatına milletimiz en doğru şekilde karar verecektir.”dedi

KISA ÖMÜRLÜ HÜKÜMETLER

İl Başkanı Ceyhan,”Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizlerin temelinde, “kısa ömürlü hükümetler, siyasi istikrarsızlıklar ve devletin zirvesindeki kavgaların” etkili olduğunu biliyoruz. Türkiye bugüne kadar 15 büyük ekonomik krizle sarsıldı ve ağır bedeller ödedi. Milleti fakirleştiren, gelecek umutlarını söndüren ekonomik krizleri, parlamenter sistemin handikapları, koalisyonların kısır tartışmaları, devlet yönetimindeki çok başlılıktan kaynaklanan istikrarsızlıklar tetikledi. Türkiye ekonomisini her defasında en az 10-15 yıl geriye götüren çalkantıların başında 1980, 1994, 2001 krizleri geliyor. 1980’de servetinin neredeyse yarısını kaybeden Türk halkı, 1994’te yüksek enflasyona yenik düştü, 2001’de ise işini ve aşını kaybetti.”dedi.

PARTİ SEÇİMİ DEĞİL

Ceyhan,”Kocaeli’de oy kullanacak olan tüm siyasi parti mensubu hemşehrimden bunun bir parti seçimi değil, bir sistem değişikliği olduğu bilinciyle hareket etmesini ve oyunu kullanmasını istiyorum. Bu ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Kocaeli 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir. Ben şimdiden emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il yöneticilerime, ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarına, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.