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Ceyhan: “Güçlü Türkiye istemeyenler sisteme karşı”

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Ceyhan: “Güçlü Türkiye istemeyenler sisteme karşı”
Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Körfez My Baker Cafe’de 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında kararını henüz vermemiş bayanlarla bir araya geldi.

Ceyhan, burada bayanlara yaptığı konuşmada halk oylamasının amacının Türkiye'yi daha müreffeh bir hale getirme getirmek olduğunu söyledi, ”Geleceğe daha iyi bir Türkiye bırakmak için çabalıyoruz. Sizlerden ricamız akıllı sağduyuyla sandıklara gitmenizdir” dedi

Güçlü Türkiye, güçlü yasama istemeyen, istikrarlı bir Türkiye istemeyen bütün çevrelerin bu sisteme karşı olduğunu aktaran AK Parti İl Başkanı Ceyhan, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada gerçekten güçlü yasama ve yürütmeye, güçlü iktidara, siyasi istikrara ve etkin yönetime, hızlı karar almaya ve uygulamaya, kriz ve kaosu ortadan kaldıracak çok hızlı hareket etmeye ciddi ihtiyaç var. Bizim bulunduğumuz coğrafya rahat bir coğrafya değil. Milletin ve devletin bekası açısından da bu son derece önemli” diye konuştu.

“ETRAFIMIZDA YANGIN VAR”

Güçlü bir Türkiye hedefinde olduklarını aktaran, çevremizdeki sıkıntıları dile getiren AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, şunları söyledi:

“Milletimiz refah içinde huzur ve barış içinde olsun istiyoruz. Bölgemizde etkin olalım. Etrafımızda yangın var. Dumanı, kokusu, ateşi bizi sıkıntıya sokuyor. Yanı başımızda bir sürü işler oluyor, biz orada söz sahibi olalım. Nasıl olacak bu? Gücümüzle olacak.

Türkiye’nin bakın üç yılda Gezi Parkı Şiddet Eylemleri, 17-25 Aralık, MİT tırları hadisesi, Mahalli İdareler seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, HSK seçimi, 7 Haziran seçimi, arkasından hemen 1 Kasım seçimi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 3 milyon mülteci Türkiye’de. 2011’den beri Suriye’de bir savaş var.

Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bu hadiseler Türkiye’ye ne tür bedeller ödettirdi? Hepimizin bunu objektif bir şekilde vicdan terazisinde tartması lazım. Bütün bu badireleri Türkiye siyasi istikrar, güçlü iktidar, hızlı karar alma, etkin yönetim sayesinde başarmış ve bütün bu badireleri atlatmıştır. Ama Türkiye’nin yaşadığı coğrafya bu tür tehlike ve tehditleri sürekli barındıran bir coğrafya. Onun için de burada biz güçlü iktidarlar olsun istiyoruz. Siyasi istikrar olsun, sürekli Türkiye söz sahibi olsun. Bu sistem onu sağlayacaktır. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan Türkiye karşıtı çevreler Türkiye’nin bu sisteme geçmesini istemiyor”

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