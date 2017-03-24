  • BIST 89.986
  • Altın 144,658
  • Dolar 3,6139
  • Euro 3,9065
  • Kocaeli 11 °C

Ceyhan “Halk Hükümeti doğrudan kendi seçecek”

»
Ceyhan “Halk Hükümeti doğrudan kendi seçecek”
Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi “Yürütme yetkisini kullanacak hükümetin doğrudan halk iradesiyle sandıkta belirlenmesi, iktidarın halk tarafından seçilmesini ortaya koyuyor” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan 16 Nisan da yapılacak olan halkoylaması ile ilgili olarak “Şimdi bu Anayasa değişikliği esasında Cumhuriyet’in literatürdeki tam tanımına uygun bir biçimde Türkiye’yi yönetecek, yürütme yetkisini kullanacak hükümetin doğrudan halk iradesiyle sandıkta belirlenmesi, iktidarın halk tarafından seçilmesini ortaya koyuyor. Referandumun özü de bu. Halka sorulacak ana soru: “Siz Türkiye’yi yöneten, yönetecek olan hükümeti doğrudan seçmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz?” Eğer “Hükümeti doğrudan seçmek istiyorum” diyorsa “evet” oyu verecek.” dedi.

MUHALEFET TOPLUMA YANLIŞ BİLGİ VERİYOR
Ceyhan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili topluma yalan yanlış bilgiler aktarıldığını kaydederek “ Topluma bir korku pompalanıyor. Muhalefet ve “Hayır’a çalışan çevreler korkular üzerinden “hayır” devşirmeye çalışıyor. “Aman bu gelirse şu olacak, böyle olacak, şöyle olacak” diye aslı astarı olmadık şeyler söylüyorlar. Bazen yalanların bazen de büyük çarpıtmaların altına imza atıyorlar. Bu millet bugüne kadar korkularla, korkutmalarla oy vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Bunun herkes tarafından görülmesi lazımdır. Bu düzenlemeler Cumhuriyet’i, lafzı ve ruhuna uygun bir şekilde tam anlamıyla hayata geçiren, yaşatan ve güçlendiren bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu açıdan da tarihi önemi haizdir. İlk defa Türk halkı bundan sonra hükümetlerini doğrudan sandıkta seçecektir.” ifadelerini kullandı.

MECLİSİ FESHETSE KENDİ DE FESİH OLUYOR
Şemsettin Ceyhan, bir başka yalanında yeni anayasa ile cumhurbaşkanın meclisi fesih etme yetkisinin olduğu yalanıdır. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanının parlamento seçimlerini yenileme yetkisi var. Ama bu yenileme yetkisini kullandığında bunun bir müeyyidesi yok. Parlamentonun ise cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisi yok. Ne getiriliyor? Diyor ki Anayasa değişikliği: Cumhurbaşkanı parlamento seçimlerini yenileyebilir. Ancak seçimi yenilersen sen de seçime gideceksin. Ama bundan sonra seçimi yenilediği takdirde kendi de seçime gidecek. Bir müeyyide koyuyor. Keyfi kullanılamasın diye. seçime gittiği zaman seçilebilme ihtimali olduğu gibi seçilememe ihtimali var. Seçilemediği takdirde de cumhurbaşkanlığı gidiyor. Öylesi bir müeyyide varken cumhurbaşkanı bunu keyfi kullanabilir mi?” dedi.

CUHMURBAŞKANINA YARGI YOLU AÇILIYOR
Hesap sorulan bir Cumhurbaşkanlığı ve hesap veren bir Cumhurbaşkanlığı getiriliyor. Hem halk hesap soracak hem de meclis hesap soracak. Şu anda cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Tamamı yargıya açılıyor. Cumhurbaşkanının re’sen imzaladığı emir ve kararlara karşı yargı yolu kapalı. Yeni düzenlemede tamamına yargı yolu açılıyor. Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet ile suçlandırılabiliyor. Diğer isnat edilen suçlardan dolayı suçlandırılması mümkün değil. Anayasa izin vermiyor buna. Vatana ihanet diye kanunlarımızda da bir suç yok. Belli olmayan bir suçtan dolayı suçlandırılma imkanı yok. Şimdi ne getiriliyor? Cumhurbaşkanının işlediği bütün suçlardan dolayı suçlandırılması, vatana ihanet de dâhil suçlandırılma imkanı getiriliyor. 
 

Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP Kandıra’da başkan değişti22 Mart 2017 Çarşamba 18:20
  • Başkan Karabacak, Diyarbakırlılara referandumun önemini anlattı22 Mart 2017 Çarşamba 16:20
  • İşte MHP'nin il kongresi için teklif ettiği tarih22 Mart 2017 Çarşamba 12:34
  • Kılıçdaroğlu 7 Nisan’da Kocaeli'ye gelecek22 Mart 2017 Çarşamba 09:15
  • MHP Kandıra’da iki adaylı kongre22 Mart 2017 Çarşamba 09:02
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Dünyanın birçok yerine Türkçe'yi de öğreteceğiz21 Mart 2017 Salı 21:02
  • AK Parti İzmit’te 4 ayrı yerde seçim bürosu açacak21 Mart 2017 Salı 20:38
  • Doğan ve Yılmaz'dan esnaflara 'Evet' çağrısı21 Mart 2017 Salı 13:42
  • Karamürsel’de AK Kadınlar toplantı yaptı, seçim bürosu açtı21 Mart 2017 Salı 10:37
  • MHP’de son 4 kongre20 Mart 2017 Pazartesi 20:15
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti