Hollanda’nın skandal tavrını eleştiren AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan "Hasta olan değil, hasta eden adamız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il binasında yaptığı kahvaltılı basın toplantısında 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 8.Açılış Bayramı-Mitingini, 16 Nisan’da yapılacak referandum ve Hollanda’da yaşanan olayları değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, Hollanda’nın Türk bakan ve vatandaşlara yaptığı muameleyle ilgili şunları söyledi:

“Hapşırsak ölecek durumda olan Hollanda kendisine göre trip atıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman, Türk karşıtlığını iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar. Elin Nazi’si Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını nezaketsizce kullanıp, diktatörlük gelecek diyor. Gaz odalarında yaktıkları yüzbinleri öldürdüklerini dünya biliyor. Avrupa, ırkçılıkta kantarın topuzunu kaçırdı. Biz artık hasta olan değil, hasta eden adamız. 16 Nisan akşamı ‘evet’ çıkacak; birlikte bu toplumda yaşayacağız, gidecek başka bir yerimiz yok. 15 Temmuz’u yapanlar Avrupa’da bu organizasyonları da yapıyorlar.”

Ceyhan, “Referandum çalışmaları için bakanlar ilimize gelecek”