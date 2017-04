Ceyhan: “İzmit’e özel çalışma var”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bu sabah gazetemizin konuğu oldu.

16 Nisan referandumuna yönelik çalışmaları ve son durumu yorumlayan Ceyhan, “Son 10 gündür özellikle İzmit için özel önem veriyor, özel program yapıyoruz. CHP Genel Başkanı için düğün salonunu dolduramazken, biz her gün her mahallede 40-80 kişilik ekiplerle bütün seçmenlere ulaşıyoruz” dedi.

1-2 MAHALLE HAYIR ÇIKAR

Şemsettin Ceyhan, 16 Nisan sonuçları ile ilgili tahminlerini şöyle açıkladı: “Ben Kocaeli için çıtayı % 65’e koydum. Yüzde 60 çıksa kimse bana bir şey demez. Ama koyduğumuz hedef için çok çalışıyoruz. İzmit’e özel önem veriyoruz. Yüzde 60’ı geçtiğimizi görüyoruz. İzmit’in 52 mahallesinden belki 1-2 tanesinde HAYIR biraz fazla çıkar. Ama genel olarak her yerden EVET bekliyoruz.”

HER GÜN İSTİŞARE

16 Nisan’da EVET oyu kullanmanın vatanseverlik olduğuna halkın büyük bölümünün inandığını belirten, her geçen gün ibrenin EVET’ten yana eğildiğini söyleyen Ceyhan şöyle devam etti: “İl yönetim kurulundan 22 arkadaşım sadece İzmit’te görevlendirildi. Her mahallede mahallenin büyüklüğüne göre 40-80 kişilik ekipler oluşturduk. Herkes çalışıyor. Her gece bütün mahallelerdeki arkadaşlarımızda istişare yapıyoruz. Çok başarılı bir miting gerçekleştirdik. Amacımıza ulaşmak için çok çalışıyoruz ve bunun karşılığını 16 Nisan’da alacağımıza eminiz.”