Ceyhan kan bağışında bulundu

Yeni kurulan ve Kocaeli İl Başkanlığına Haluk Ulusoy’un atandığı İyi Parti’nin il başkanları masasına dahil olup olamayacağı konusunda konuşan Ceyhan, “Her konuda masa adına bireysel açıklama yapmak doğru değil. Önce bir süreci görelim. Parti seçime girsin, milletin takdirini kazansın. Konu ondan sonra değerlendirilir. Şu anda masada 7 il başkanıyız. Kriterlerimiz var. Ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik partilerin bakış açısını önemsiyoruz. 7 il başkanı olarak bu konuda uyumluyuz. Önemli olan nezakettir” şeklinde konuştu.

AYNAYA BAKSINLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “Diktatör ve faşist” ifadelerini kullanması üzerin Ceyhan, “Herhalde Tekirdağ’a giden içtiği sudan mıdır nedir garip haller alıyor. Yakışıksız söylemlerde bulunuldu. Parti sözcüsü genel başkanımız hakkında akla hayale gelmeyecek nezaketsiz açıklamalar yapmıştır. Bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz. CHP iktidara gelemedikçe ve halka inemedikçe galiz cümlelerle bir yere geleceğini sanıyor. Ancak söyledikleriyle dibe doğru gidiyor. CHP, lideriyle birlikte siyasi çöplüğe doğru yol alıyor. Bu doğru bir siyaset değildir. Diktatör ve faşist kelimeleri olsa olsa FETÖ’nün söylemleriyle örtüşür. Bu kimseye fayda sağlamaz. Faşist görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN