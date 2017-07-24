Ceyhan: “Katılım yüzde 25 oldu”

Ceyhan, “Tek listeli seçimlerde bu kadar katılım beklemiyorduk. İl genelinde katılım oranının yüzde 25’i bulması, partimizdeki heyecan ve bağlılığı göstermesi açısından önemlidir.” dedi.
HER MAHALLEDE SANDIK KURULDU
Delege seçimlerini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Ceyhan, şunları söyledi: “Demokrasiye sahip çıkmak, kavga etmek, tartışmak değildir. Biz ilimizin bütün mahallelerinde sandık kurduk. Delege seçimleri öncesi istişarelerin iyi yapıldığı da ortaya çıktı. Üyelerimize ve sandık görevlilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”
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