Ceyhan: “Katılım yüzde 25 oldu”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan geçen cuma günü 12 ilçede aynı anda yapılan ilçe kongresi delegeliği seçimlerine katılımın yüzde 25 olduğunu söyledi.

Ceyhan, “Tek listeli seçimlerde bu kadar katılım beklemiyorduk. İl genelinde katılım oranının yüzde 25’i bulması, partimizdeki heyecan ve bağlılığı göstermesi açısından önemlidir.” dedi.

HER MAHALLEDE SANDIK KURULDU

Delege seçimlerini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Ceyhan, şunları söyledi: “Demokrasiye sahip çıkmak, kavga etmek, tartışmak değildir. Biz ilimizin bütün mahallelerinde sandık kurduk. Delege seçimleri öncesi istişarelerin iyi yapıldığı da ortaya çıktı. Üyelerimize ve sandık görevlilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

