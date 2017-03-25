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Ceyhan: “Kocaeli 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir”

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Ceyhan: “Kocaeli 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, sandık müşahitlerine yönelik olarak Gebze’de yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasında Kocaeli olarak en yüksek oranda katkı sağlayacak ve Türk demokrasisine sunulan halk oylaması fırsatına milletimiz en doğru şekilde karar verecektir” dedi.

Ceyhan, Kocaeli’de oy kullanacak olan tüm siyasi parti mensubu hemşerilerinden bunun bir parti seçimi değil, bir sistem değişikliği olduğu bilinciyle hareket etmesini ve oyunu kullanmasını isteyen Ceyhan, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bu ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Kocaeli, 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir. Ben şimdiden emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il yöneticilerime, ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarına, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza, sandık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın katıldığı programda 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili teşkilat mensuplarına ve sandık görevlilerine bilgiler verildi.

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