Ceyhan: Milletimiz en doğru kararı verecektir

Ceyhan, “Yeni Anayasa ile Güçlü ve İstikrarlı Türkiye’nin adını koyacağız, milletimizin istikbali ve istiklali için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Derince Çenedağ mahalle danışma meclisine katıldı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleşen danışma meclisinde İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanı, mahalle yöneticileri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ilçe yatırımları hakkında sunumunun ardından konuşma yapan Ceyhan, “7 Haziran seçimlerinden ders alarak, istişare ederek, 1 Kasım seçimlerine gittik, tüm teşkilat mensuplarımızın üstün gayreti ile zaferle çıktık, ancak milletimiz bize zaferden çok daha büyük sorumluluk yükledi, bu sorumluluğun gereği olarak gece gündüz daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HAİNLERİN OYUNLARI VE FİTNELERİ BİTMEYECEK

Bombalı araç saldırıları, çukur operasyonları bunun gibi birçok hainlikle üstlerine geldiklerini söyleyen Ceyhan, “Biz bu davada olduğumuz sürece, Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece, mazlumların ve mağdurların yanında olduğumuz sürece, hainlerin oyunları ve fitneleri bitmeyecek, onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz dedelerimizin kurtuluş mücadelesini bugün AK Parti Kadroları olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte veriyoruz” dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATLARI ALNININ AKIYLA ÇIKACAK

Ortadaki sancılı sürecin Yeni Türkiye’nin doğum sancısı olduğunu ifade eden Ceyhan, “Güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda ilerliyoruz, önümüze en önemli süreç anayasa paketinin milletimizin önüne gelerek ,milletimizin istikbali ve istiklali için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz, dedi. Kimsenin bu süreçte görev beklememesini söyleyen Ceyhan, bu işi alnımızın alkıyla halletmezsek 15 yıllık çalışmalarımızın ve mücadelemizin hiçbir anlamı yok,15 Temmuz gecesi bu emeğimizi bitirmek istediler şükürler olsun ki milletimiz bir ve beraber olarak, bu badireyi de bertaraf etmiştir, dedi. Darbe bazen tankla, bazen dolarla,bazen de suikastle olacağını vurgulayan Ceyhan, güçlü ve istikrarlı Türkiye’nin adının konulacağı bu süreci inanıyorum ki Kocaeli teşkilatları bu işten de alnının akıyla çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Ceyhan’ın konuşmasının ardından toplantı soru cevap bölümü ile devam etti.

