Ceyhan: “Partililerimizin hakkını hukukunu koruyacağız”

Disiplinli ve istikrarlı çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı, 101. İl Danışma Meclisi toplantısını geçtiğimiz Ramazan ayında iftarlı programla Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirmişti.

AK Parti’nin 101. İl Danışma Meclisi toplantısı bu akşam Antikkapı Restaurant’ta yapıldı. Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve il yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı Danışma Meclisi toplantısına MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli İl Koordinatörü İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Kocaeli Milletvekilleri R.Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve mahalle başkanları katıldı.

1 GÜN DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULACAK

İl Başkanı Ceyhan, danışma meclisine katılan teşkilat mensuplarına, 15 Temmuz anma programları ve kongre takvimiyle ilgili bilgi verdi. “15 Temmuz’da hain darbe girişiminde FETÖ uşakları tarafından ülkemiz bölünmek istendi. 11 Temmuz’dan itibaren Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz’un 1’inci anma etkinlikleri, Valimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. 15 Temmuz gecesi Milli İrade Meydanı’nda, sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak. Allah’ın izniyle 15 Temmuz gibi darbe girişiminin olma ihtimali yoktur. Ama, hainlerin, darbecilerin emperyalistlerin oyunları kıyamete kadar bitmeyecektir. Vatandaşlarımız, mesele vatan millet olduğunda, birlik ve beraberliği ortaya koyar. Geçen yıl olduğu gibi İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerimiz Milli İrade Meydanı’nda 9 ilçemiz kendi ilçelerinde 15 Temmuz’u icra edecek.”

AK Parti'de kongrelerin bir kıyım değil, yenileme ve yenileşme olduğunu belirten Ceyhan şöyle konuştu:

“6. Olağan Kongre sürecini başlattık. Kongrelerin ardından daha güçlenerek ve birbirimize kenetlenerek, 2019 seçimlerine hazırlanacağız. 260 bin üyemiz var; üyelerimiz askıya çıkacak. 16 Temmuz’da kesinleşmiş üye listeleri belirlenecek. 260 bin üyemiz, 4 bin 800 delege seçecek. 19 Temmuz-26 Temmuz’da delege listeleri sandıklar koyulmak suretiyle delege seçimlerini tamamlayacağız. Uyumlu ve şeffaf gidiyoruz. Ana aktörlerimiz mahalle başkanlarımız. Delege istişarelerinde mahalle başkanları derslerine iyi çalışmalıdır. Hak eden, emek veren üyelerimizden seçecek. Delegenin yüzde 50’si mahalle yönetimleri, mahalle kadın ve gençlik komisyonundan oluşacak. Biz il yöneticileri olarak, delegeye yazılmama kararı aldık. Delegeleri yaparken, il başkanı ilçe başkanı, belediye başkanları olarak birinci derece akrabalarını yazmamasına dikkat edilecek. Sorun çıkmaması için adaletle yapacağız.

GÜÇLÜ YÖNETİMLER OLUŞTURACAĞIZ

Temmuz ayında delege seçimleri tamamlanana kadar, herkesin hukukunu ve hakkını korumak için fitne ve fesada fırsat vermeyeceklerini belirten Ceyhan, “Temmuz ayı sonuna kadar aday olmayı düşünenlerle müzakerelerde bulunmayacağım. Birbirimizin hukukunu korumamız lazım. Kongreler bittiğinde yenilenmiş güçlü yönetimler oluşturacağız. Kadın ve Gençlik Kongrelerini de 15-30 gün sonra yapılacak. Esas olan teşkilatlarımızı 2019’a hazırlamaktır.” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Koordinatörü İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’da Adalet Yürüyüşü yapan CHP’lilere eleştirdi:

“Onlar yürüyedursun milletin hasretle beklediği büyük projeleri yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanına gönül gözüne güvendik, güvenmeye devam edeceğiz. Milletimiz laf üretenle iş üreteni iyi bilir ve ona göre kararını verir.” dedi.

5 KONGREDE ÖRNEK OLDU

MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de, “Biz teşkilatçıyız, il başkanımız ne derse yaparız. Kocaeli Teşkilatları yapılan 5 kongrede örnek oldu, 6’ncı kongrede de en güzelini yapacaktır. Bölgemiz üzerinde maddi ve manevi oyunlar oynanıyor.” dedi.