Ceyhan, “Referandum çalışmaları için bakanlar ilimize gelecek”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il binasında yaptığı kahvaltılı basın toplantısında 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 8.Açılış Bayramı-Mitingini, 16 Nisan’da yapılacak referandum ve Hollanda’da yaşanan olayları değerlendirdi. Ceyhan, kısa sürede başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı, 500 bin el broşürü dağıtıldığını, 1500 bez afiş asıldığını anlattı. Ceyhan, organizasyona katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Tahir Büyükakın, İlçe Başkanları ve teşkilat yöneticilerine teşekkür etti.

ULAŞIMDA BİRAZ SIKINTI OLDU

15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanının ziyaretlerinde güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu, mitinge 100 binin üstünde katılım nedeniyle ulaşım başta olmak üzere ufak-tefek sıkıntıların yaşandığını belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan; “YGS sınavında, sorun olmaması için tedbirler alındı; sıkıntı yaşanmadı. Öğleden sonra, ulaşımda bir miktar sıkıntı oldu. Bu nedenle Kocaeli halkımızdan helallik istiyor, engin hoşgörüsüne sığınıyoruz.” dedi.

Ceyhan, Cumhurbaşkanımızın İstanbul programı ve yağış nedeniyle bir miktar gecikme olduğunu, bunun gereksiz olarak ajite edilmemesi gerektiğini söyledi, “Alana 13.30’da gelenler vardı. Alana girişte bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, soğuk havada, yağmur altında 5-6 saat ayakta durmak kolay değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ‘Ben olmazsam eksik kalır’ düşüncesi, sevdası ve aşkı olanların yapacağı iştir. 15 yıllık birli-beraberliğimiz devam edecek, bereketini alacağız.” dedi.

“MUTLU ETTİK, MUTLU OLDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli’yi övmesinin; Bakan, milletvekilleri, vali, belediye başkanları uyumlu çalışmasının sevgi ve muhabbetin tezahürü olduğunu söyleyen Ceyhan, “Böyle güzel, coşkulu, heyecanlı ve 100 bini aşan kalabalık miting yaparak Cumhurbaşkanımızı mutlu ettik; övgü dolu sözleri nedeniyle biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız, Kocaelili gençlerin, kadınların heyecan ve coşkusunu başka illere de örnek gösterdi” diye konuştu.

BAKAN ZİYARETLERİ

16 Nisan referandum çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirten, kendilerinin ve MHP’lilerin çalıştığını, CHP’lilerin ortada gözükmediğini aktaran Ceyhan, “Kararsızlar, ‘evet’e döndü; ‘hayır’ oy vermeyi düşünenlerden bile ‘evet’e diyecekler var. Bir ay öncesine göre pozitif gidiyor” dedi.

16 Nisan Referandumu öncesi çalışmalara katılmak üzere 5-6 bakanın ilimize geleceğini açıklayan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık, Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın ilimize gelip, referandum çalışmalarına katılacağını hatırlattı.

“HASTA OLAN DEĞİL, HASTA EDEN ADAMIZ”

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, Hollanda’nın Türk bakan ve vatandaşlara yaptığı muameleyle ilgili de şunları söyledi:

“- Hapşırsak ölecek durumda olan Hollanda kendisine göre trip atıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman, Türk karşıtlığını iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar. Elin Nazi’si Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını nezaketsizce kullanıp, diktatörlük gelecek diyor. Gaz odalarında yaktıkları yüzbinleri öldürdüklerini dünya biliyor. Avrupa, ırkçılıkta kantarın topuzunu kaçırdı. Biz artık hasta olan değil, hasta eden adamız. 16 Nisan akşamı ‘evet’ çıkacak; birlikte bu toplumda yaşayacağız, gidecek başka bir yerimiz yok. 15 Temmuz’u yapanlar Avrupa’da bu organizasyonları da yapıyorlar.”