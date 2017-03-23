Ceyhan: “Sandığa sahip çıkın”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması çalışmaları için Derince’de sandık müşahitleri eğitim programına katıldı.

12 ilçede de yapılacak bu toplantıda Ceyhan, müşahitlerden sandıklara sahip çıkmasını istedi.

KOCAELİ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, “Referanduma Kocaeli olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İlçe teşkilat mensuplarımız, yerel yönetim temsilcilerimiz, muhtarlarımızın katılımıyla eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Referandum oylamasında başlıca ele aldığımız konular arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne neden ihtiyaç duyulduğu, bu sistemin getireceği yenilikler hakkında bilgi aktarıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki 2007’de yapılan referandum sonrası doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yönetimde çift başlılık sorunu yaşanacağından bu yönetim sisteminin değişmesi kaçınılmazdır. Ya Cumhurbaşkanı sistemden çıkarılmalı ya da Başbakan sistemden çıkarılmalıydı. Bu şekilde her zaman sorun yaşanabilir. Ayrıca ülkemiz koalisyon dönemlerinden çok çekmiştir. Bunlar yeni sistemde yaşanmayacaktır” dedi.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK SON BULACAK

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, yeni gelecek olan sistemle artık siyasi krizlerin son bulacağını kaydederek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomide de yepyeni bir sayfa açacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, halka her defasında kaybettiren ekonomik krizler sayfası Türkiye için tamamen kapanırken, yeni bir istikrar sayfası açılacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin koalisyon dönemlerini tamamen ortadan kalkacak ve dolayısıyla siyasi istikrarsızlığın getirdiği ekonomik krizlerin sona erecek”