Ceyhan: "Seçime 3 ay kala ziyaretlere başlayan parti değiliz"

KİHMED ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya gelen Ceyhan; “Kongre döneminin yoğunluğu ile STK’larla buluşmalarımıza ara vermek durumunda kalmıştık. Geçtiğimiz hafta Emlakçılar Odasını ziyaretimiz ile kaldığımız yerden bu buluşmalarımıza devam ediyoruz. Hafta sonu KİHMED’in gerçekleşen kongresi ile göreve devam eden Sabahattin Başkana hem bir hayırlı olsun ziyareti, hem de Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya gelmiş olduk.” dedi.

"SEÇİME 3 AY KALA ZİYARETLERE BAŞLAYAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

KİHMED Sekapark Dernek Merkezinde gerçekleşen buluşmada Şemsettin Ceyhan’a İl Yöneticisi Ahmet Sönmez eşlik etti. Buluşmaya KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Feyzi Utaş, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, İHH Kocaeli Temsilcisi İsmail Yeşildal, Kocaeli Gökkuşağı Derneği Başkanı Adnan Şenyurt, Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Başkanı: Muhammed Furkan Atasoy katıldı.

Her fırsatta STK’larla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Ceyhan; “Biz, seçime 3 ay kala ziyaretlere başlayan bir Parti değiliz. Sürekli kentin bütün bileşenleriyle bir araya gelerek onları dinlemeye gayret ediyoruz. STK ile buluşmamızda ki amacımız kent için ülke için söylemek istenen ne varsa onları dinleyelim, değerlendirelim.

Sivil Toplum Kuruluşlarını dinleyerek çözüme kavuşabilecek konuları müzakere edelim, elimizden geleni yapalım sorunlar çözüme kavuşsun. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Kocaeli için Sivil Toplum Kuruluşlarımızın öneminin farkındayız.” dedi.

