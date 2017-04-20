Halk oylamasından sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Ceyhan, “Seçimin galibi ‘evet’, kazanını 80 milyondur. Mağlubiyete kılıf aramasınlar" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 16 Nisan Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği halk oylamasının sonrasında yaptığı ilk basın toplantısında sonuçları değerlendirdi, kongre takvimi ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İl Başkanları toplantısı için gittiği Ankara’dan dönen Ceyhan, referandum öncesi yoğun 50 gün geçirildiğini hatırlattı; “AK Parti Teşkilatları olarak bir teşkilatın yapması gerekenin yüzde 90’ın üzerinde çalışma ortaya koyduk. Sonuçlar açıklandığında, Türkiye sonuçları ile değerlendirildiği pozitif olarak ayrıştığı görüldü. Türkiye ortalamasının 5.5 puan üzerinde sonuç aldı. 2007 referandumunda, Türkiye de yüzde 68, Kocaeli’de yüzde 71’lik oy oranı 2010’da Türkiye’de yüzde 57, Kocaeli’de yüzde 60 oy alınmış. 2017 Referandumu yüzde Türkiye’de 51.4, yüzde Kocaeli’de 56.7 ortalaması var. Alınan başarılı sonuçta; Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın teşkilatlarla uyumlu çalışmasının payı var.” dedi.

Kocaeli halkı her zaman kendilerine destek verdiğini belirten Ceyhan “Kocaeli’nin kadirşinas halkı, AK Parti’ye veya Evet’e, Recep Tayyip Erdoğan’a kadirşinaslığını gösterdi. Referanduma yoğun katılımı için Kocaeli halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları bir kenara koyuyor. İlimizde ve Türkiye’de alınan sonuçları, bir zafer görmekten ziyade, milletin bize yüklediği sorumluluk olarak görüyoruz. Kocaeli’yi daha güzel, daha yaşanabilir bir kent yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İl Başkanları ile her ay bir araya geldiklerini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ceyhan şöyle konuştu: “50 günde çalışmalar demokratik ve olgun ortamda yapıldı. Hayır’ için mücadele eden kim varsa, olgun tavırları için, evet için MHP ve BBP il Başkanları şahsında parti mensuplarına yürekten samimi teşekkür ediyorum. Seçim bitmiştir. Millet son kararını ortaya koymuştur. Geçici tartışmalar, suni gündemlerle, sonuçlara gölge düşürmeye gerek yoktur. Halk Oylaması, parti seçimi değildir. Bu bir evet ile hayır oylamasıydı. 96 yıllık parlamenter sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişinin oylamasıydı. Kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Hükümet Modeli sisteminde değişiklik oluyor. Cumhuriyet rejimi; En az CHP’liler kadar kıymetlidir. Tartışmayı kimse başka yere çekmesin. Evet’lerin bileşenleri AK Parti, MHP, BBP’dir. Alınan oylar, AK Parti’nin veya MHP ve BBP’nin değil, Hayır oyları da CHP veya SP logosuna tek başına verilmiş oylar değil. Partilerin seçmenlerinin oy verip vermemelerini tartışmak doğru değildir. Kazanan 80 milyondur. Bir miktar yaşayacak, yaşayınca göreceğiz. Bu bir parti seçimi değildir. Seçmenin paketinin içeriği ile ilgili kararıdır. Herkesin oyu kutsaldır, herkese teşekkür ediyoruz. Başarı topyekündür. Başarı milletin, AK Parti, MHP ve BBP ile evet veren tüm seçmenlerdir. Kaçak mı kuçuk mı dememin masası yok. Maç bitmiştir; gereksiz söylemlerle kimse kimseye bir şey söyleyemez.”

KONGRE TAKVİMİ BAŞLIYOR

Ceyhan “İngiltere AB’den 500 oy farkıyla çıktı; demokrasilerde artı 1 nihai kararı belirler. Evet farkı küçümsenecek rakamlar değil. Milli İrade kararına saygı duyacağı tavrını devam ettirmesini bekliyoruz. Halk oylaması gündeminden çıkalım; 2023 yılı hedeflerine ulaştıralım” dedi.

"Mağlubiyete kılıf aramasınlar"

İzmit teşkilatını tebrik eden Ceyhan “Başarı, topyekündür. İzmit İlçe Teşkilatı elinden geleni zor şartlarda yapmış, alınabilecek en iyi sonucu almıştır. Nerede eksik kalmışız, değerlendiririz. İzmit teşkilatını tebrik ederim” diye konuştu.

Ceyhan “Siyaset hedeftir; hedefleri koyarız. ‘Evet’ olarak ‘Hayır’a karşı işimiz daha zordu. Yeni bir şeyi anlatmak zordur. Sonuç olarak 3 puanı hanemize yazdırdık. Bu seçimin galibi ‘Evet’tir; kazananı 80 milyondur.” dedi.

Mühürsüz oy pusulaları ile ilgili iddialar için Ceyhan’ın yorumu şöyle “Seçim bitti; mühürsüz oy pusulası konusunun çarptırılmasına anlam veremiyorum. YSK milletin kararından sonra şaibe havası oluşturmak doğru değil. Mağlubiyete kılıf aramasınlar. Herkes doğru aynaya baksın. Tencere ve tavanın ne yaşattığını geçmişte gördük. Provokasyonların bu ülkeye faydası yok. Hayır ve Evet verenlerin provokasyona gelmemelerini istiyoruz. CHP’nin hukuki mücadele yapmasına saygı duyarız.” dedi.

"FETÖ ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Ceyhan “AK Parti ve hükümet olarak FETÖ çalışması yapıyoruz. Kendi içimizde adımlar attık. FETÖ ile ilgili temizliği her parti yapmalı; AK Parti yapıyor, yapmaya devam ediyor. Mücadelenin birkaç yıldan fazla süreceğini görmek lazım.” dedi.

Ceyhan, SP ve CHP’ye yeni il binalarına hayırlı olsun, diğer siyasi partilere de nezaket ziyaret edeceğini söyledi.

İl Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruya Ceyhan, “12 ilçemizle ilgili görüş alışverişi ve genel merkez devamımızı düşünürse kanaatimizi söyleriz.” diye cevapladı.

