Ceyhan: “Söz verilip yapılmayan proje kalmayacak”

Ceyhan, “Belediye başkanlarımızla yine bir araya geleceğiz. Bitenleri kenara koyacağız. Bitmeyen projelerin bitmesi için çaba göstereceğiz. 2019 Mart’a geldiğimizde söz verip yapmadığımız çalışma kalmayacak” dedi

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan bugün partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Ceyhan, “Törenlere AK Parti ailesi olarak katılım sağladık. Cumhuriyete ve geleceğimize sahip çıkma adına yer aldık. Türkiye Cumhuriyeti inanıyorumki ilelebet yaşayacak. Bizler de sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. 6 il başkanıyla birlikte eski Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret için Diyarbakır’a gittiklerini söyleyen Başkan Ceyhan, “Bu ziyaretler bir gidelim gelelim veya turistik ziyaretler değil. Biz geçene sene kardeş şehir Sur’a gitmiştik. Güvenlik nedeniyle ziyaret kısa sürmüştü. Aradan geçen bir buçuk yılda bölge temizlenmiş, düzelmiş hem de yatırımlar gelmiş. Normal bir vatandaş olarak Diyarbakır sokaklarında rahat dolaşıyorsunuz. İl başkanları olarak gurur duyduk” şeklinde konuştu.

İKİ AY KALA ÇALIŞMIYORUZ

Kartepe Zirvesi’nden söz eden Başkan Ceyhan, “15 Temmuz darbesinin ele alınması ayrıca önemliydi. Zirve ortaya koyduğu performans ve getirdiği konuşmacılar olarak çok başarılıydı. Emeği geçen başta Büyükşehir bBelediye Başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Teşkilat çalışmalarından da söz eden Ceyhan, “30 büyükşehirde kalan ilçe kongreleri hala beklemede. Şahsi görüşüm Kasım ayı itibariyle ilçe kongrelerine başlanacağın düşünüyorum. Ama şu an netleşmiş bir kongre takvimi yok. Böyle olunca eylem planlaması yaptık. İlçe kongreleri biten ilçelerimizde teşkilat çalışmalarına başladık. Biz AK Parti teşkilatı olarak seçime iki ay kala çalışmaya başlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

STK’LARI ZİYARET EDECEKLER

Ceyhan şunları söyledi: Belediye çalışmalarımızı yakından inceliyoruz. Seçim beyannamesinde vaat edilen çalışmaları gözden geçiyoruz. Belediye başkanlarımızla yine bir araya geleceğiz. Bitenleri kenara koyacağız. Bitmeyen projelerin bitmesi için çaba göstereceğiz. 2019 Mart’a geldiğimizde söz verip yapmadığımız çalışma kalmayacak. İl başkanı olduğum günden bugüne STK’ları hep ayrı tutuyorum. Geçen hafta STK ziyaretlerimize başladık. Geçen hafta KİHMED’e gittik. Bu hafta da esnaf odalarına gidip istişare yapacağız. Esnafın sorunlarını dinleyeceğiz”

EKSİĞİ CIMBIZLA ÇIKARTIYOR

CHP Milletvekili Haydar Akar’ın tramvayı eleştirmesi ve tramvayın Plajyolu’na kadar uzatılması hakkında konuşan Ceyhan, “Haydar Akar, genel seçim yaklaştıkça olur olmaz çıkışlar yapıyor. Tramvay olmadan ‘bu iş olmaz’ dedikleri kulağımda küpe olarak duruyor. Tramvay yapılırken bazı teknik sorunlar yaşandı. Başladığın günden beri 1 milyon 300 bin yolcu taşımıştır. Bu muazzam bir rakam. Bugün hamdolsun tramvay herkes tarafından saygıyla karşılandığı için CHP’li Haydar Akar çamur atma peşinde. Haydar Akar tramvaya bindiğinde halka ‘yok mu bir sorun’ diye sorduğunda yolculuk yapan bir Hacı amca ‘üçüncü baharımı yaşıyorum demişti.” Yaptığımız hizmetlerin başarılı olduğuna inanıyoruz. CHP ve Haydar Akar’ın maksadı en ufak bir eksiği görüp cımbızla çıkartıyor. Biz eksik bir şey yaptığımızda milletimizin hoş görüsüne sığınıyoruz” şeklinde konuştu.

Kartepe Zirvesi projesine ‘zırva’ şeklide eleştiri yapan SP İl Başkanı Nurettin Çelik’e yanıt veren Ceyhan, “Zirve daha başlamadı. Bir başlasın, 3 günlük süre bir tamamlansın. Ondan sonra eksiklikleri ve sıkıntıları anlatın. Program başlamadan, eleştirmek zırvalamada zirve yapmaktır. Darbe, Nurettin Beyin ilgi alanına girmiyor olabilir. Ama ilgilenenler oradaydı” diye konuştu.

AK PARTİ TALEP ÜZERİNE KURULDU

İzmitli Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İYİ Parti’yi değerlendiren Ceyhan, “İyi partiyi değerlendirecek kadar fırsatım olmadı. Partileri millet kurar. Talep milletten gelir. AK Parti kurulduğunda milletin talebiyle başlayan bir süreç vardı. O günkü ihtiyaçtan AK Parti doğmuştur. 16 yıldır da hizmet veriyor. Bugüne baktığımızda vatandaşta böyle bir talep yok. Partilerinin dışında kalan 3-5 kişi tarafından kuruldu. Süreci göreceğiz. Şimdiden yorum yapmaya gerek yok. İYİ Parti kurulduğunda ilk milletvekili istifası hangi partiden olduğuna bakın, bence o partiye İyi gelmez” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN