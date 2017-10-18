Ceyhan, STK ziyaretlerine Emlakçılar’la yeniden başladı

Uzun süre bu çalışmayı sürdüren Ceyhan, ilçe kongreleri nedeniyle ara verdiği STK ziyaretlerini yeniden başlattı. Ceyhan, dün İl başkan yardımcıları ile birlikte Ahmet Pekin’in başkanı olduğu Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimini ziyaret etti.

EN PAHALI ARSALAR KOCAELİ’DE

STK ve Teşkilat ziyaretlerini periyodik olarak yapmaya devam edeceklerini belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan, uzun zamandır planladıkları ancak kongreler nedeniyle ziyareti gecikmeli olarak yaptıkları söyledi. Kocaeli’nin, coğrafi alanı en küçük illerden birisi ancak, İstanbul ve Ankara’dan sonra arsa değerlerinin en yüksek değerde olduğunu belirten Ceyhan, “İlimizde özellikle arsalarda 5-10 yılda artışlar oldu. Alıcı ve satıcının yasal ve şeffaf ticari sonuna kadar destekleriz. Emlakçılar, kentin şekillenmesinde önemli bir yere sahipler. Biz bu konuda üzerimize düşeni yaparız. Emlakçılık yapanların dışında gayri resmi olarak yapanlar nedeniyle karşılıklı mağduriyetler olmaktadır” dedi.

EMLAKÇILARIN İŞİ KOLAYLAŞSIN

AK Parti İl Başkanı ve yöneticilerinin ziyaretinde mutluluk duyduklarını belirten Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Pekin, odanın 1 yıl 2 ay önce kurulduğunu, 1.5-2 yıl kamuoyunu meşgul ettiklerini söyledi. Bütün ilçelerde başkanlık ve alt komisyonları kurduklarını belirten Pekin şöyle konuştu: “Kocaeli’nin tamamını kapsaması için bir sistem kurduk İşimizin olduğu kurumlarla görüşüyoruz. İlk adımı belediyelerde attık. 9 Belediye Başkanımız ile protokol imzaladık, 12 ilçeyi tamamladığımızda Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Emlakçılar, tapu müdürlüklerini gitmeden ofislerinden interneti kullanarak yasal işlemlerini yapabilecek. Bizim için mutluluk kaynağıdır. Vergi Daireleri, Tarım ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile de projelerimiz var.”

870 üyelerinin olduğunu açıklayan Pekin, “İl Başkanımız, yöneticiler, belediye başkanları ve yöneticilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz.” dedi.