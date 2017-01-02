Ceyhan: Teröre asla ama asla boyun eğmeyeceğiz

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan bir gece kulübüne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Ceyhan, terör’e karşı verdiğimiz mücadeleden asla geri adım atmayacağız, dedi.

Yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan bir gece kulübüne yapılan terör saldırısının ardından açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Ülkemizi, milletimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız.

Ceyhan, saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek içerde ve dışardaki hainlere karşı milletimizin ferasetine ve sağduyusuna güveniyoruz. Kenetlenerek birçok badireyi atlatan milletimiz bir ve beraber olduğu sürece bu zorluklarında üstesinden gelecektir, dedi. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ hem de DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Teröre asla ama asla boyun eğmeyeceğiz. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.