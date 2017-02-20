Ceyhan: Türkiye'nin geleceği için 'evet'

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup, "Türkiye'nin geleceği için ‘evet’ oyu kullanmamız vatandaşlık borcumuzdur." dedi.

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatının sivil toplum kuruluşları ile buluşma toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Banu Çürüksulu Demir, Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, İl Yöneticileri ve partililer katıldı.

"Zeval vermeden bugünlere geldik"

Toplantıda konuşan Şemsettin Ceyhan, “Biz parti olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların söylemlerine hassas olduk. Onlardan gelen sorunlarla, eksikliklerle, belediye başkanlarımızla istişare ederek ilçelerimize, ilimize, ülkemize hizmet verdik. Milletvekillerimiz, teşkilat yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız hep bu milletin hizmetkârı olmak adına yola çıktılar. Biz AK Parti olarak milletvekili ve belediye başkan aday adaylarımız arasından aday seçerken sivil toplum kuruluşlarına sorarak karar veren bir yapımız var. Sizlere karşı sorumluluğumuz çerçevesinde vermiş olduğunuz emanete zeval vermeden bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

‘Evet’ oyu kullanmamız vatandaşlık borcumuzdur

Ceyhan sözlerine şöyle devam etti:

"1960 ile AK Parti Hükumetinin iktidara geldiği 2002 yılına kadar 51 hükmet kuruldu. Koalisyon hükumetlerinin anlaşmazlığı ve ömürlerinin kısa olması nedeniyle devlet işleyemez hale geldi. Devlet hantallaştı. Bürokrasi çarkı gariban vatandaşın adeta düşmanı oldu. Bu ülke 1978 yılında Cumhurbaşkanını seçemeyen Meclis gördü. Yasalar çıkarılamadı. Türkiye’nin büyümesi Demokrat Hükumeti döneminin bile gerisinde kaldı. 2002 yılına kadar bu şekilde devam eden Türkiye’nin gelişmesinin ve kalkınmasının önü AK Parti Hükumeti ile açılmış, hükumetler kaosu sona

ermiş, milli gelir artmış, vatandaş rahatlamıştır. Sabah kalktığında zamlarla uyanan, yüzde 60’lara varan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan halk rahatlamıştır. 2002 yılı öncesinde kurulan hükumetler dönemi ile 2002 yılı sonrasında AK Parti Hükumetinin kurulmasından sonra ki dönemi karşılaştırdığımızda Türkiye’nin geleceği için ‘evet’ oyu kullanmamız vatandaşlık borcumuzdur."