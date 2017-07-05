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Ceyhan ve Hülagü’den Bayram’a ziyaret

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Ceyhan ve Hülagü’den Bayram’a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan İlhan Bayram tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ziyarette bulundu.

CEYHAN BAŞARILAR DİLEDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın, İSU Genel Müdürlüğü döneminde kente çok önemli hizmetleri olduğunu belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ‘’İlhan Bey kentimize yıllardan beri hizmet ediyor. Kendisine İSU’ da yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor ve Genel Sekreterlik görevinde başarılar diliyorum‘’ şeklinde konuştu.

KENTİMİZE VE ÜLKEMİZDE KATKILAR SAĞLAYACAK

Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yeni görevinin ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başlayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ‘’ Görevinizde başarılar diliyorum. Genel Sekreterlik göreviniz hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Ziyaretlerde tebrikleri kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ‘’Nazik ziyaretleriniz ve temennileriniz için teşekkür ediyorum. Kentimize hizmet etmekten mutluluk duyuyor ve sizlerin desteğini almaktan dolayı çok memnun oluyorum‘’ dedi.

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