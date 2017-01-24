Ceyhan ve ilçe başkanları referandum mesaisine başladı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları toplantısı ile referandum çalışmalarına start verdi.

Ceyhan, "Türkiye’nin geleceği söz konusu, Teşkilatlar olarak referandumda sabır ve fedakarlıkla başarıyı yakalayacağız" dedi.

SKM PLANLAMASI

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman ve ilçe başkanları katıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin planlamalarının yapıldığı toplantıda il SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ilçe başkanlarından ilçe SKM Başkanlarını ve görev yapacak ekiplerin bilgisini aldı. 60 günlük süre içinde saha çalışmaları hakkında istişareler yapılan toplantıda Ceyhan,Türkiye’nin geleceğini sağlamlaştırmak için referandum sürecinde kararlı ve emin adımlarla hareket etmelerini bütün kesimlere ulaşmak en büyük arzularının olduğunu ifade etti.

ARTIK İŞ TEŞKİLATLARDA

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hükümet modeli değişikliği olacağını dile getiren Ceyhan, "Tüm saldırılara zorbalıklara ve engellemelere rağmen meclis elinden geleni yaparak kararı en yüce makam olan millete teslim etmiştir, emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz, artık iş teşkilatlarda bizim işimiz bu süreçte gece gündüz demeden, doğru hamlelerle milletimize ulaşarak, anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin neden Türkiye için gerekli olduğunu anlatacak, seçim günü herkesi sandıklara götürmek için gayret içinde olacağız, anayasa değişikliği olmazsa olmazımız." dedi.

MEMLEKETİMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

15 yıllık süreçte birçok badire atlattıklarını dile getiren Ceyhan şunları kaydetti:

"Referandum milletimiz ve memleketimiz için bir dönüm noktasıdır, Milletimiz Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu virajı da geçerek Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz, dedi. Bu süreç Türkiye’nin yıllardır gündeminde olan bir tartışmasının geldiği noktayı ifade ediyor diyen Ceyhan, Türkiye büyüyor ve gelişiyor artık ülkemizin zaman kaybına ihtiyacı yok, hızlı karar alıp uygulamak zorunda, inşallah Türkiye’nin önünü açacak bu sistemi getirmek AK Parti Kadrolarına nasip olacak, , Türkiye’nin geleceği söz konusu, Teşkilatlar olarak referandumda sabır ve fedakarlıkla başarıyı yakalayacağız.

