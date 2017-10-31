Ceyhan,"Beklentileri karşılamaya gayret ediyoruz"

Seka Sahil Restoran’da gerçekleşen toplantıda Ceyhan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ile bir araya geldi. Şemsettin Ceyhan’a İl Başkan Yardımcıları Adnan Turan ve Veli Haldız eşlik etti. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise il dışında olduğu için toplantıya katılamadı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYA GAYRET EDİYORUZ

Değerler sistemlerinde istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareye önem verdiklerini söyleyen Ceyhan; “Bugün insanımızın hayat şartlarının geçmişle mukayese edilmeyecek kadar iyi bir düzeyde olduğu, vicdan sahibi herkesin kabul edeceği bir gerçektir. Türkiye bölgesinde ve dünyada yaşanan tüm sıkıntı ve çalkantılara rağmen hedefleri doğrultusunda kararlı yürüyüşünü sürdürüyor, gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Aynı şekilde bu büyüme ve gelişme Kocaeli’de de devam ediyor. Ticaret, ekonomi, sanayi anlamında çok büyük işlere ve başarılara imza atan önemli bir sanayi kenti, ticaret kentiyiz. Şehrimizin daha da gelişip büyümesi açısından Ticaret ve Sanayi Odalarımızın öneminin farkındayız. Bizde Ekonomiyle ilgili adımlarımızı istişareyle atıyoruz. Yine böyle bir istişare için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızla bir araya gelerek kentimizde sanayi ve ticaret çalışmaları hakkında bilgi alıp, neler yapabiliriz istişare ettik. Sanayici esnafımızın sorunlarını ele alıp ve bu sorunların çözüm yollarını konuştuk.

Kent adına İktidardan beklentileri karşılamaya gayret ediyor, bize gelen talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ortak aklın önemini bilerek bu bağlamda kentin tüm bileşenleriyle bir araya gelip bu istişarelerimize devam edeceğiz.”