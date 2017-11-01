Ceyhan,"Biraz zaman geçsin göreceğiz"
‘İl Başkanları Toplantısı’na İYİ Parti’nin de davet edilip edilmeyeceği sorusuna AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Biz 7 il başkanı olarak uyum içerisinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki sürece bakacağız” yanıtını verdi.
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Başkan Ceyhan, “Her konu hakkında masa adına bireysel açıklama yapmak doğru değil. Önümüzdeki sürece bakacağız. Milletin takdiri ne yönde olacak. Bunun sonucunda katılıp katılmayacağı konusu değerlendirilir. Şuan için çok daha yeni bir oluşum. Biraz zaman geçsin göreceğiz. Biz 7 il başkanı olarak uyum içerisinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önemli olan nezaketli siyaset yapmak” dedi.
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Etiketler : Şemsettin Ceyhan, Ak Parti, İYİ Parti
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