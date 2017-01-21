Ceyhan'dan lav silahlı saldırılara lanet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bu akşam üzeri lav silahıyla düzenlenen saldırı girişimi sonrası AK Partİ Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldı. Saldırıda binanın bahçe duvarı isabet alırken saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana geldiğini, personelden ölü ya da yaralı bulunmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen saldırıdan kısa bir süre sonra da Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

"LANETLİYORUM"

Saldırı girişimleri sonrası birçok isimden tepki geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da twitter hesabından "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" mesajını paylaştı.

Ceyhan'ın mesajları şöyle:

Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İl Binası.. Lav silahıyla saldırı girişimi