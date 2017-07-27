Ceyhan'dan Sözcü'ye tekzip

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il binasında basın toplantısı yaptı.

Ceyhan çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Fikri Işık’ın kabinede yer alması ve Başbakan Yardımcısı olması nedeniyle gurur duyduklarını belirten Ceyhan: “Teşkilat olarak yeni kabineden memnuniyetimizi ifade ediyorum.” dedi.

ÖRNEK OLDUK

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nin Niğde’de yapılan açılışına 5 il başkanı SP ve DSP temsilcileri ile birlikte katılarak örnek olduklarını belirten Ceyhan: “15 Temmuz darbe sürecinde en önemli mihenk taşı olan Şehit Ömer Halisdemir adına yapılan kültür merkezi açılışında değerleri yaşatmak ve ailesini yalnız bırakmamak için onu da anma fırsatı bulduk.” dedi.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 13'E ÇIKTI

Kocaeli milletvekili sayısının 13’e yükseldiğini belirten Ceyhan, “2019 genel seçimlerinde Kocaeli 13 milletvekili ile temsil edilecek. 7 milletvekili olan sayımızı artırmak için çalışacağız, gayret edeceğiz. Büyükşehir ile birlikte 13 belediyemiz var, 13’te milletvekili çıkacak. Biz 13-0 yapmak ve oylarımızı artırmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

"İLÇE KONGRELERİMİZİ 16 EYLÜL'DE BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

472 mahallede sandık koyarak delege seçimlerini tamamladıklarını hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, delege seçimleri ve kongre süreciyle ilgili şunları söyledi: “Seçim organizasyonu yapan ilçe başkanları ve emek veren, sandıkta duran, oyunu kullanan üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yüzde 25 civarında katılım sağladık. 62 bin 49 üyemiz sandığa giderek oy kullanması demokratik katılım siyasi heyecan açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. Kocaeli teşkilatlarını dinamizmi zirvededir. Bütün teşkilatlarımız genel seçim gibi gayretli çalışmalar ortaya koydu. Böyle bir teşkilata il başkanı olmaktan haz duyuyorum. Eksiklikler tamamlandıktan sonra kesinleşmiş delege listemizi tamamladık. Delege seçimi ile ilgili en küçük problem olmaması bizim için gurur vesilesidir.

Kadın ve Gençlik Kollarımızın kongre süreçleri başladı. Delegelerini istişarelerle belirliyor. Ağustos ayı sonuna kadar delegasyonu tamamlanmış olacaklar. Ana kademelerin kongresinden sonraki 1 ay içinde kadın ve gençlik kongrelerini yapacağız. Kasım-Aralık ayına kadar ilçe kongrelerimiz tamamlanacak. İlçe kongre takvimi 19 Ağustos'ta başlayacak. Ana kademe ilçe kongrelerimizi 16 Eylül’de başlatmak istiyoruz. Cumartesi-Pazar ağırlık olmak üzere (Bir iki ilçe hariç) kongreleri 1 ay içinde bitirmek istiyoruz.

Ceyhan'dan Sözcü'ye tekzip

7 Ağustos Pazartesi günü CHP İl Bakanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde il başkanları toplantısını gerçekleştirileceğini belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan ulusal bir gazetede kendisiyle ilgili çıkan haberle ilgili hukuki işlem başlatmıştım. Tekzip yayınlamadıkları için başvuru sonrası mahkemeden tekzip kararı aldık. Karara itiraz ettiler. Üst mahkeme itirazını kabul etmedi. İlgili gazete tekzip metnini yayınladı. Bu konu benim için yok hükmündedir. Hukuken cevabı verilmiştir. Artık benim için bu konu kapanmıştır. İtibar suikastçılığına itibar edilmemeli, haysiyet cellatlarına fırsat verilmemelidir.” diye konuştu.

'KARARI MİLLET VERECEK'

SP İl Başkanının 13-0 olması hayal açıklamasına cevap veren Ceyhan: “Erkenden altı boş söylemler kendi partisine fayda vermez. Bu kararı millet verecek. Sahnelere değil, millete koşsun. İbrahim Karaosmanoğlu’nun enerjisi hem torun bakmaya hem Kocaeli’yi gezmesi, görmesi Nurettin Bey(Nurettin Çelik) enerjisini rüyasında görse panik olur, kalkar. Kimin ne kazanacağını bu millet karar verir. Aç tavuk kendini darı ambarında görür.” dedi.

İŞTE SÖZCÜ'DE YER ALAN TEKZİP METNİ