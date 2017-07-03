  • BIST 100.515
  • Altın 140,619
  • Dolar 3,5434
  • Euro 4,0309
  • Kocaeli 31 °C

Ceyhan,“Hedefimiz, tek listeli kongreler”

»
Ceyhan,“Hedefimiz, tek listeli kongreler”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta sonunda yapılan İl Başkanları toplantısında kongre takvimi açıklanmıştı.

İl Başkanları toplantısından dönen İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il merkezinde düzenlediği basın toplantısında kongre takvimi ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak anma etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi.

PKK tarafından şehit edilen AK Partili yöneticilere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Ceyhan, “PKK yine çirkin ve kalleş yüzünü göstermiştir. Bitişlerinin bir göstergesidir. Terörle mücadele sonuna kadar götürülecek, geri adım atılmayacak” dedi.

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin Cumhurbaşkanı himayesinde şehitleri anmak ve 15 Temmuz’u unutturmamak için yapılacak anma etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Ceyhan, “11 Temmuz’da şehitlik ziyaretleri yapılacak, kentin büyük camilerinden mevlit okunacak. 15 Temmuz günü ve gecesi 00.26’da Valilik ve Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla meydanlarda yürüyüş yapılacak, salalar okunacak” ifadesini kullandı.

SEÇİM TAKVİMİ

AK Parti’nin teşkilat seçim takviminin bugün(Salı) başlayacağını açıklayan İl Başkanı Ceyhan, kongre takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Partimizin 6’ncı olağan kongresinde kendi içimizde yenilenme yaşanacak mahallelerde başlayacak ilçeler ve sonrasında il kongresi ile tamamlanacak. 472 mahalle-köy var. 26 Temmuz’da belde ve ilçe delege seçimleri tamamlanacak. Temmuz ayın sonuna kadar her ilçedeki delege seçimlerini yapacağız. Bir mahallede delegelerin yüzde 30’u mahalle başkanı yönetimi yüzde 30’u kadın ve gençlerden oluşacak. 30 Hazirana kadar üye olmayan delege seçilemeyecek.  Temmuz sonuna kadar ilçelerde 400 delege seçilecek. İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri için ilçelerde planlama yapacağız. İl Kongresi 18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve 600 il delegesi seçilecek.” AK Parti’nin ilimizde oy kullanma hakkı bulunan 260 bin üyesi 12 ilçede toplam 4 bin 800 delegeyi seçecek.”

Yeni tüzük değişikliği ile ilçe yönetimleri sayısında değişiklik yapılacağını belirtin Ceyhan, “Kocaeli Büyükşehir olduğu için 50 kişilik yönetim kurulunda değişiklik olmayacak. Nüfusları oranında ilçelerdeki yönetimlerin sayıları ilçe başkanları ile görüştükten sonra açıklayacağım. 2009’da aday olmayı düşünenler için şimdilik herhangi bir kısıtlama yok.  Tek listeli kongreleri yapmak hedefimiz. Bu nedenle istişareler yapacağız. Kongre sürecini yönetmek için İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapılacak toplantıda, seçim komisyonu belirlenecek.” dedi.

Bu haber toplam 350 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van ve Hakkari'de terör saldırısı: 2 şehit, 1 yaralı03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
  • KOÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:06
  • Kılıçdaroğlu Kocaeli'de02 Temmuz 2017 Pazar 18:00
  • Çadırlar kuruldu...Kılıçdaroğlu bekleniyor02 Temmuz 2017 Pazar 16:49
  • CHP'nin ilk 'Adalet Otobüsü' yolda kaldı02 Temmuz 2017 Pazar 15:10
  • 'Adalet Yürüyüşü'nde su tartışması02 Temmuz 2017 Pazar 13:41
  • Saffet Sancaklı eşinin ölümüyle ilgili konuştu02 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • Adalet Yürüyüşü'ne halk nasıl bakıyor?02 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Güzeloğlu'ndan Diyarbakır'da Kocaeli'ye övgü01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:18
  • Motor sürücülerine polis denetimi01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti