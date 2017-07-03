Ceyhan,“Hedefimiz, tek listeli kongreler”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta sonunda yapılan İl Başkanları toplantısında kongre takvimi açıklanmıştı.

İl Başkanları toplantısından dönen İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bugün il merkezinde düzenlediği basın toplantısında kongre takvimi ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak anma etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi.

PKK tarafından şehit edilen AK Partili yöneticilere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Ceyhan, “PKK yine çirkin ve kalleş yüzünü göstermiştir. Bitişlerinin bir göstergesidir. Terörle mücadele sonuna kadar götürülecek, geri adım atılmayacak” dedi.

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin Cumhurbaşkanı himayesinde şehitleri anmak ve 15 Temmuz’u unutturmamak için yapılacak anma etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Ceyhan, “11 Temmuz’da şehitlik ziyaretleri yapılacak, kentin büyük camilerinden mevlit okunacak. 15 Temmuz günü ve gecesi 00.26’da Valilik ve Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla meydanlarda yürüyüş yapılacak, salalar okunacak” ifadesini kullandı.

SEÇİM TAKVİMİ

AK Parti’nin teşkilat seçim takviminin bugün(Salı) başlayacağını açıklayan İl Başkanı Ceyhan, kongre takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Partimizin 6’ncı olağan kongresinde kendi içimizde yenilenme yaşanacak mahallelerde başlayacak ilçeler ve sonrasında il kongresi ile tamamlanacak. 472 mahalle-köy var. 26 Temmuz’da belde ve ilçe delege seçimleri tamamlanacak. Temmuz ayın sonuna kadar her ilçedeki delege seçimlerini yapacağız. Bir mahallede delegelerin yüzde 30’u mahalle başkanı yönetimi yüzde 30’u kadın ve gençlerden oluşacak. 30 Hazirana kadar üye olmayan delege seçilemeyecek. Temmuz sonuna kadar ilçelerde 400 delege seçilecek. İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri için ilçelerde planlama yapacağız. İl Kongresi 18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve 600 il delegesi seçilecek.” AK Parti’nin ilimizde oy kullanma hakkı bulunan 260 bin üyesi 12 ilçede toplam 4 bin 800 delegeyi seçecek.”

Yeni tüzük değişikliği ile ilçe yönetimleri sayısında değişiklik yapılacağını belirtin Ceyhan, “Kocaeli Büyükşehir olduğu için 50 kişilik yönetim kurulunda değişiklik olmayacak. Nüfusları oranında ilçelerdeki yönetimlerin sayıları ilçe başkanları ile görüştükten sonra açıklayacağım. 2009’da aday olmayı düşünenler için şimdilik herhangi bir kısıtlama yok. Tek listeli kongreleri yapmak hedefimiz. Bu nedenle istişareler yapacağız. Kongre sürecini yönetmek için İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapılacak toplantıda, seçim komisyonu belirlenecek.” dedi.