Ceyhan,"MHP'nin de destekleyeceğine inanıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, dün sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları ziyaretin ardından teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi, çeşitli konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Mayıs ayına kadar sürecek mahalle danışma toplantılarının Ocak ayı programlarının belirlendiğini açıklayan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, “Bu ay içinde 12 ilçemizdeki 36 mahallemizde mahalle danışma meclisi toplantılarını gerçekleştireceğiz. Ben her ilçede en az bir mahalledeki toplantıya katılacağım. Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımızın da hazır bulunacağı mahalle danışma meclisi toplantılarında mahalle ve sandık başkanları ile yönetimleri, kanaat önderlerinden oluşan, mahallelerin büyüklüğüne göre 100-250 teşkilat mensubumuz katılacak” dedi. Kartepe İlçesi Suadiye-Çepni Mahallesi’nde 2 Ocak’ta başlayan Mahalle Danışma toplantılarının Ocak ayı programının sonuncusu 30 Ocak’ta Derince Yenikent Mahallesi’nde yapılacak.

HALEP’Lİ ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

AK Parti ailesi olarak Halep’e yardım kampanyası başlattıklarını açıklayan Ceyhan, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile kampanyayı sürdürdüklerini, hedeflerinin, 6-15 yaş çocuklar için 8’er bin adet hiç giyilmemiş; bot, mont, eldiven, bere, atkı toplamak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Önümüzdeki hafta sonunda topladığımız yardımları tırlarla göndereceğiz; şartlar uyarsa, Hatay’a gidip, kamplarda biz dağıtacağız” dedi.

TPS’DE BU KEZ 2’NCİ

Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Ceyhan, “Çalışmalar tamamladıktan sonra yeni sistemi anlatmak için teşkilat yöneticilerimize hızla eğitimler verilecek. Teşkilatlarımız seferber olacak, kitapçık ve broşürleri dağıtacağız.MHP'nin de yeni anayasa’ya evet diyeceğini umuyorum” dedi. Ceyhan, Genel Merkez tarafından her ay yapılan Teşkilat Performans Sistemi(TPS)’nde ana kademe ve gençlik kolları olarak Aralık ayında Artvin’in ardından 2’nci olduklarını, kadın kollarının da Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.