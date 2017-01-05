  • BIST 75.732
  • Altın 136,291
  • Dolar 3,6161
  • Euro 3,7954
  • Kocaeli 11 °C

Ceyhan,"MHP'nin de destekleyeceğine inanıyoruz"

»
Ceyhan,"MHP'nin de destekleyeceğine inanıyoruz"
AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, dün sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları ziyaretin ardından teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi, çeşitli konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

 Mayıs ayına kadar sürecek mahalle danışma toplantılarının Ocak ayı programlarının belirlendiğini açıklayan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, “Bu ay içinde 12 ilçemizdeki 36 mahallemizde mahalle danışma meclisi toplantılarını gerçekleştireceğiz. Ben her ilçede en az bir mahalledeki toplantıya katılacağım. Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımızın da hazır bulunacağı mahalle danışma meclisi toplantılarında mahalle ve sandık başkanları ile yönetimleri, kanaat önderlerinden oluşan, mahallelerin büyüklüğüne göre 100-250 teşkilat mensubumuz katılacak” dedi. Kartepe İlçesi Suadiye-Çepni Mahallesi’nde 2 Ocak’ta başlayan Mahalle Danışma toplantılarının Ocak ayı programının sonuncusu 30 Ocak’ta Derince Yenikent Mahallesi’nde yapılacak.

HALEP’Lİ ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

AK Parti ailesi olarak Halep’e yardım kampanyası başlattıklarını açıklayan Ceyhan, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile kampanyayı sürdürdüklerini, hedeflerinin, 6-15 yaş çocuklar için 8’er bin adet hiç giyilmemiş; bot, mont, eldiven, bere, atkı toplamak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Önümüzdeki hafta sonunda topladığımız yardımları tırlarla göndereceğiz; şartlar uyarsa, Hatay’a gidip, kamplarda biz dağıtacağız” dedi.

TPS’DE BU KEZ 2’NCİ

Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Ceyhan, “Çalışmalar tamamladıktan sonra yeni sistemi anlatmak için teşkilat yöneticilerimize hızla eğitimler verilecek. Teşkilatlarımız seferber olacak, kitapçık ve broşürleri dağıtacağız.MHP'nin de yeni anayasa’ya evet diyeceğini umuyorum” dedi. Ceyhan, Genel Merkez tarafından her ay yapılan Teşkilat Performans Sistemi(TPS)’nde ana kademe ve gençlik kolları olarak Aralık ayında Artvin’in ardından 2’nci olduklarını, kadın kollarının da Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Kent Meydanını İzmirli firma yapacak04 Ocak 2017 Çarşamba 18:14
  • Körfez’den Ağva’ya yol geliyor04 Ocak 2017 Çarşamba 18:13
  • Kayseri'deki saldırıyla ilgili 4 gözaltı04 Ocak 2017 Çarşamba 18:03
  • Demokrasi Nöbetçisi Günaydın, Ceyhan’ı ziyaret etti04 Ocak 2017 Çarşamba 16:32
  • Kent Konseyi’nin yeni yönetiminden ziyaret04 Ocak 2017 Çarşamba 15:14
  • Grand Körfez'e mühür!04 Ocak 2017 Çarşamba 14:59
  • Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti04 Ocak 2017 Çarşamba 13:21
  • Yıkılan cezaevinin yerine eğitim kampüsü04 Ocak 2017 Çarşamba 13:00
  • Gebze’de yılın ilk meclisi toplandı04 Ocak 2017 Çarşamba 12:40
  • Ateş’e destek oldular04 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti