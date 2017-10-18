Ceyhan,“Seçimlerde oylarımızı artıracağız”

Hasan Ayaz’ı, önceki günde Lüfti Bodur başkanlığındaki Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi ile Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Alican Kazgan ve yönetimi ziyaret etti. Ayaz’ı, kutlayıp başarı dileklerinde bulundular.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın ayakta kalması ve her siyasi parti mensubunu içinde bulundurması gerektiğini belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ayaz, Batı Trakyalılar Derneği yöneticilerinin gayretli çalışıp Batı Trakya davasına sahip çıktığını söyledi.

Kantincilerin de işlerinin zor olduğunu belirten Ayaz, “Esnaf olmak, ticaret yapmak herkesin harcı değildir. Esnaflarımızı her zaman destekleriz ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zor ama güzel iş yapıyorlar. Her meslek, bizim için kutsaldır. Kantincilerle ilgili de kimse spekülasyon yapmamalıdır.” dedi.

KANTİNCİLERE DESTEK SÖZÜ

Kantinciler olarak başta hijyen olmak üzere iş güvenliğine de özen gösterdiklerini belirten Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Kazgan, ilimizde 900 kantinin bulunduğunu, her zaman denetlendiklerini, üyesi olmayanlardan sorumlu olmadıklarını söyledi. Ferdi hataların, bulundukları topluma mal edilmemesi gerektiğini belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ayaz, Oda kurmak isteyen kantincilere destek sözü verdi.

CEYHAN, AYAZ’I KUTLADI

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ı, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile yöneticiler ilçe binasında ziyaret etti, yöneticilerle tanıştı. Ayaz ve yönetim kurulunu kutlayan Ceyhan, “Yeni seçilen İzmit İlçe Başkanı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretine geldik. Güzel bir kongre yaptılar, şükranlarımı sunuyorum.” dedi. İzmit’in kendisine has dengeleri olduğunu belirten Ceyhan, şöyle konuştu: “Bu ekiple çok güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. İzmit İlçemiz bizden ne destek istiyorsa vereceğiz. Genel ve yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İzmit’te bugüne kadar aldığımız oylardan daha fazlasını alacağımıza inanıyorum” dedi.



