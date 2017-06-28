Ceyhun Hoşdil devam ediyor

Başta kenara çekilme eğilimi olan Hoşdil, Başkan Yavuz ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı aldı. Ceyhun Hoşdil’in yeni dönemde başarılı çalışmalara imza attığı futbol şubesindeki görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Başta kenara çekilme eğilimi olan Hoşdil, Başkan Yavuz ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı aldı. Ceyhun Hoşdil’in yeni dönemde başarılı çalışmalara imza attığı futbol şubesindeki görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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