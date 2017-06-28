Ceyhun Hoşdil devam ediyor

3 yıl önce Bahri Yavuz ile birlikte yola çıkan, ilk sezonun sonunda Umut Serdar Yalçın’ın istifasının ardından futbol şubesi sorumluluğunu üstlenen Ceyhun Hoşdil’in olağanüstü genel kurulda yeniden yönetimde olup olmayacağı merak konusuydu.

Başta kenara çekilme eğilimi olan Hoşdil, Başkan Yavuz ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı aldı. Ceyhun Hoşdil’in yeni dönemde başarılı çalışmalara imza attığı futbol şubesindeki görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.