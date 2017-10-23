Ceylan ve Gödek ailelerinin mutlu günü

İlimizin tanınmış avukatlarından, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu’nun kız kardeşi özel bir bankada müşteri temsilcisi olarak görev yapan Çiğdem Ceylan ile Kandıra’da bulunan Gödek Emlak ve Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Gökay Gödek Lastik İş Sosyal Tesislerinde yapılan rüya gibi bir düğünle evlendi.

FİKRİ IŞIK GELDİ

Ayfer ve Abdullah Ceylan çiftinin güzel kızları Çiğdem Ceylan ile Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili olan aynı zamanda Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Gödek-Neziha Gödek çiftinin yakışıklı oğulları Gökay Gödek çifti hayatlarını birleştirerek ömür boyu mutluluğa “Evet” dedi.

BOL ŞAHİTLİ NİKAH

Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıyarken şahitliğini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit ilçe Başkanı Hasan Ayaz, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (KESOB) Başkanı Kemal Kaya yaptı.

GÖDEK VE CEYLAN AİLELERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Katılımın oldukça yoğun olduğu düğün töreninde genç çifti aile, dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Böylesine mutlu gecede gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çiftin heyecanları görülmeye değerdi. Evlatlarının mürüvvetini gören Gödek ve Ceylan aileleri kendilerini yalnız bırakmayan aile dostlarına teşekkür etti.

Çiğdem ARMAĞAN