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Çeyrek altın ne kadar?

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Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Doların yükselmesi ile birlikte altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. ''Çeyrek altın ne kadar?'' sorusunun yanıtı ise merakla araştırılıyor.

Altın fiyatlarında son durumu bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar....

12 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları belli oldu. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 141,63 liradan alınırken, 141,68 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 226,60 liradan alınırken 231,65 liradan satılıyor. Yarım altın da 451,79'dan alınırken 463,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 940 liradan alınıp 950 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 906,41 liradan alınırken 923,75 liradan satılıyor.

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