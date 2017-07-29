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Ceza yağdı! Tek tek denetlediler

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Ceza yağdı! Tek tek denetlediler
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Şube ekipleri, vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri açısından trafikte en çok kazayı yapan ve birçoğu da ölümlü sonuçlanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde bulundu.

CEZA YAĞDI

Denetimlerde sigortası bulunmayan veya ehliyeti olmayan sürücülerin kullandığı motosikletler bağlandı. Eksik evrak bulunduran, kask takmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.Trafik ekipleri tarafından şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında birçok sürücü denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamada 10 adet motosiklet bağlandı.  Ehliyesiz 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi. kask kullanmayan ve motorlarıyla ilgili evrakları üzerlerinde taşımayan sürücülere işlem yapıldı. 

Kerim YAVUZ

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