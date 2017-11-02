Cezaevi firarisi yakalandı

Yapılan uygulamalar kapsamında akşam saatlerinde G.M.K Bulvarı'nda asker konvoyu içerisinde havaya ateş ederek ilerleyen A.B isimli şahıs Yunus Timlerince durdurularak yapılan kontrollerde üzerinde 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Ayrıca Turgut Mahallesi Kadıbayırı Camii civarında medyana gelen olayda Yunus Timlerince durumlarından şüphelendikleri şahısların kullandıkları aracı durdurmak istedi. Şahıslar ise hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yapılan aramada 9 fişek halinde toplamda 6 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi elde edildi. M.D.Ö isimli şahıs üzerinde yapılan kontrolde ise başkası adına düzenlenmiş sürücü belgesi bulunması üzerine yapılan detaylı kontrolde, adı gecen şahsın cezaevi firarisi olduğu, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hakkında 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü S.Ç ve cezaevi firarisi M.D.Ö isimli şüpheliler gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü

Kerim YAVUZ