Cezaevi firarisi yakalandı

İzmit’te işlediği kasten öldürme, ruhsatsız tabanca bulundurma, tehdit, ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 25 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Emre B. (33), bir süredir polis ekipleri tarafından her yerde aranıyordu.

KOVALAMACA YAŞANDI

Emre B.’nin bir otomobille Kandıra ilçesinden İzmit yönüne seyir halinde olduğu yönünde bilgi alan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, otomobili takibe aldı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamacanın ardından İzmit Şehirler arası Otobüs Terminali mevkisinde durduruldu. Otomobil içerisinde Emre B. ile yanındaki S.Ç. (36) isimli şahıs gözaltına alındı.

3 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAMIŞTI

Emre B.’nin yapılan üst aramasında Y.Ö. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirilirken S.Ç.'de ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emre B.’nin cezaevinden firar ettikten sonra 15 Kasım 2016 günü İzmit Serdar Mahallesinde araç kiralama işi yapan arkadaşı M.B.’yi, 3 Nisan 2017 günü Körfez ilçesinde A.K. isimli şahsı ve son olarak İzmit Bağçeşme mevkisinde trafikte tartıştığı T.H. isimli şahsı tabancayla yaraladığı tespit edildi. Emre B. tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak.ceza evine gönderildi.

Kerim YAVUZ