Cezaevi firarisi yakalandı, güldü
Gölcük İlçesi'nde, 7 suçtan aranan ve cezaevinden firar eden S.G., polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan firarinin objektiflere gülmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir süre önce cezaevinden kaçan S.G.'nin peşine düştü. Donanma Mahallesi'nde bulunan S.G., polisleri görünce koşarak, kaçmaya çalıştı. Polis, havaya ateş açarak, S.G.'yi durması konusunda uyardı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan S.G., emniyete götürüldü. Oradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Etiketler : Cezaevi firarisi, Gölcük
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