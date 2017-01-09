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Cezaevi mesajları 

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Cezaevi mesajları 
İlimizdeki cezaevlerinde bulunan okurlarımızdan gelen mesajlar, emin olun dosyamızda yığıldı. Elden geldiğince, diğer haberlerin arasında bu mesajları da aktarmaya çalışıyoruz.

T-1 cezaevinde yatan Mehmet Serim dışarıdaki bütün dostlarına, Serim Ailesi’ne, Başiskele Belediyesi çalışanlarına, AK Parti Başiskele teşkilatı mensuplarına  selam ve sevgilerini gönderiyor, yeni yıllarını kutluyor.

1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yatan Tuncay Uluköy, T-1’de yatan arkadaşları Tarkan Yılmaz, Faruk Bölü, Metin Batur başta olmak üzere dışarıdaki bütün tanıdıklarının yeni yılını tebrik ediyor, “Yeni yılda başarı, sağlık, barış ve mutluluklar dilerim” diyerek mektubunu bitiriyor.

Yine 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yatan Erşan Kıdık da “Can kardeşlerim” dediği Meltem Reis, Ali Kerem Erol, Okan Kara, Sadık Cesur’a ve bütün dostlarına selamlarını, sevgilerini gönderiyor, terörün her türünü lanetleyerek şehitler Allah’tan rahmet diliyor. 
 

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