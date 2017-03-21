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Cezaevi müdürüne suikast davası ertelendi

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Cezaevi müdürüne suikast davası ertelendi

2015 yılının 16 Haziran tarihinde evinden çıkıp cezaevine gittiği sırasında içerisinde bulunduğu aracı uzun namlulu silahla taranarak şehit edilen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün davasının görülmesine bugün devam edildi.

ÖNLEM ALINDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında T.S., Ş.D., M.A., Ö.T., M.T. ve İ.D. isimli kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, tutuklu sanıklardan Şerafettin Dadaş ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Davanın görülmesine bugün devam edildi. Dava kapsamında tutuklu olan bazı sanıklar güvenlik gerekçesiyle cezaevi aracı ile değil, çevik kuvvet polislerinin minibüsü ile adliyeye getirildi. Dava nedeniyle mahkeme salonu önünde polisler önlem aldı. Öldürülen İsmet Aktürk'ün eşi davaya katılırken, avukatı Selçuk Öz de hazır bulundu. Dava kapsamında tutuklu bulunan İdris Demirel ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Ayrıca yine sanıklardan Mustafa Taşdan da duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Davaya diğer tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkemede ayrıca Malike Urasoğlu  tanık olarak dinlendi.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMİYORDU

Mahkemede tanık olarak İfade veren Malike Urasoğlu,"Görev yaptığım dönemde Mustafa Taştan ile hastaneye sevki ile ilgili bir sorun yaşandı. Mustafa Taştan buna çok sinirlendi, hastaneye sevk yeri değiştirildiği için kızdı. Kendisi ileri derecede KOAH hastasıydı Ameliyat olması gerekiyordu ancak masada kalma riski vardı.  Pendik hastanesine sevki yapılmıştı ancak Mustafa Taştan bu hastaneye gitmek istemiyordu. Çapa hastanesine gitmek istiyordu. Bu değiştirilince buna sinirlenmişti. Ceza evi müdürünü kast ederek niye benimle uğraşıyorlar benim ölmemi mi istiyorlar gibi sözler söyledi" dedi.

3 MAYIS’A ERTELENDİ

Sanık Tuncer Sobacı tahliyesini talep ederek "Sabıkam olduğu için bu olay bana yıkıldı; ama benim olayla bağlantım yok" dedi. Şerafettin Dadaş "Ben yoldan geçen Hasan kadar suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi. SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlanan irfan Demirel de tahliyesini talep etti. Olayın azmettiricisi olduğunu öne sürülen Mustafa Taşdan da duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak aleyhteki iddiaları yalanladı. Taşdan "4 tane hastane değiştirdim gene değişince o zaman kızdım. Benim Çapa Hastanesi diye bir talebim olmadı. Sanki ben Çapa’yı istemişim olmayınca müdürü öldürülmüşüm diye aktarılıyor. Ancak böyle bir şey yok. Keşke Çapa’yı istemeseydim. Rahatsızlığımdan dolayı benim ölmemi mi istiyorsunuz?" şeklinde savunma yaptı. Savunmaların ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından davayı dinlenmeyen sanıkların dinlenmesi için 3 mayıs tarihine erteledi.

Kerim YAVUZ

 

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