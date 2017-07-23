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Cezaevindeki bir baba ve oğlunun cep telefonu

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Cezaevindeki bir baba ve oğlunun cep telefonu
İzmit’teki cezaevlerinden sık sık bu sütunlar için mektuplar gelir. 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde A-20 koğuşunda yatan Mithat Baş’tan ilginç bir mektup aldık.

Mithat Baş şunları yazmış:

“Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü küçük oğlum Yusufcan Baş’ın cep telefonu,  Özdilek AVM’nin oyun salonunda çalınmış. Ben, 7 yıldır cezaevindeyim. Biri 15 yaşında kız, diğeri 11 yaşında erkek iki çocuğum var. Anneleri ikisini de zor şartlarda okutuyor, büyütüyor.  11 yaşındaki oğlumun daha taksitleri bile bitmeyen cep telefonunun oyun salonunda kaybolması hepimizi çok üzdü. Anneleri Özdilek AVM yönetimine giderek durumu anlatmış. Telefonun bulunması için kamera kayıtlarının izlenmesini istemiş. Güvenlik kameralarının arızalı olduğunu söylemişler. Durum polise bildirilmiş. Oğlumun cep telefonunun şifresinin kırıldığı, sinyal alınamadığı ortaya çıkmış. Yani çalındığı belli. Ama güvenlik kameraları bozuk olduğu için alan bulunamıyor. Özdilek gibi çok büyük ve önemli bir markanın kendilerinin de önemli hatalarının olduğu bu olumsuzluğu telafi etmesini bekliyorum.”

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