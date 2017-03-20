Cezalar açıklanıyor

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu haftalık olağan toplantısını yarın yapacak.

Kurulun Kocaelispor-Kartalspor maçıyla ilgili dosyayı da yarın görüşmesi bekleniyor. Temsilci ve hakem raporları ile Kocaelispor’un savunmasını değerlendirecek olan PFDK olaylarla ve kırmızı kart gören Sinan Pektemek ile ilgili kararını verecek.

Kurulun sahaya girme eylemlerinde kimseye vurma olmamasını dikkate alarak saha kapatma veya seyircisiz oynama gibi ağır yaptırımlar uygulamayacağı, para cezası vereceği tahmin ediliyor. PFDK’nın Sinan’a da 2 veya 3 maç ceza vermesi bekleniyor. Öğlen saatlerinde toplanacak kurulun kararlarını akşam saatlerine doğru açıklayacağı belirtiliyor.