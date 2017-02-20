Cezası onandı, operasyonla yakalandı

Kablo hırsızlığı suçundan, tutuksuz olarak yargılandığı mahkemece 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ali G(47)'nin cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine kayıplara karışan Ali G. için arama çalışması başlatıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bu sabah saatlerinde Pazarçayırı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aranan adreste bulunan Ali G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.