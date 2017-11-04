Cheers Roof, İzmit’in yeni mekanı

Alana yapılan kafe, restoran ve şarap evi türündeki yeni mekan Cheers Roof, önceki akşam hizmete girdi. Mehmet Aksu, Yasin İnanöz ve Ahmet Şirinocak’ın ortağı olduğu işletme Cheers Roof, İzmit’e yeni bir konsepti sevdirmeyi amaçlıyor.

FARKLI LEZZET, KEYİFLİ EĞLENCE İMKANI

İçerisinde restoran, bar ve şarap evi bulunan Cheers Roof, 200 yemekli olmak üzere 600 kişi kapasiteli. Wes Otel’in kendi bünyesinde hizmet veren Cheers Roof, dünya mutfağı ile Türk mutfağını harmanlayarak konuklarının yemek içme alışkanlığını değiştirmeyi hedefliyor. İçerisinde bulunan DJ kabini ise, mekanın katılımcılarına eğlence dolu geceler yaşatacak.

“İZMİT’İN DAMAK TADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

İşletmenin ortaklarından Ahmet Şirinocak, Kocaeli’de eksik olduğunu düşündükleri için böyle bir konsepti hayata geçirdiklerini söyledi. Şirinocak, “Dünya mutfağı ile Türk mutfağını harmanlayıp damaklarda lezzetli bir tat bırakacağız. İzmit’in damak tadını değiştireceğiz. İzmit’e bu konsepti sevdireceğiz. Genç, dinamik ve tecrübeli kadromuzla hizmet edeceğiz. Körfez manzaralı mekanımızda konuklarımızı kusuruz ağırlayacağız” dedi, herkesi mekanlarına davet etti.

Çiğdem ARMAĞAN