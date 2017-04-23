CHP 23 Nisan’da yağmur altında çelenk bıraktı

CHP İl ve İzmit İlçe Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kültür Tepesi (Heykel) Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından yapıan basın açıklamasını İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman, okudu. Acurman, “ 23 Nisan milletimizin egemenliğe sahip çıkıp özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, çocuklarımızın geleceğinin de sigortasıdır” diye konuştu. Törenine CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, CHP Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal,il ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

GÖREVİMİZ CUMHURİYET’E DEMOKRASİYE VE MİLLİ EGEMENLİĞE SAHİP ÇIKMAK

Çelenk töreninde parti adına yapılan basın açıklamasını okuyan CHP İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman, “23 Nisan milletimizin azim ve kararlılık ile egemenliği eline aldığı gündür. 23 Nisan ülkemizin karanlıktan çıktığı, işgal ve tutsaklık zincirini kırdığı, kendi geleceğini kendi yazmaya başladığı gündür. 23 Nisan milletimizin egemenliğe sahip çıkıp özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin de sigortasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün bir kez daha görevimiz Cumhuriyet’e, demokrasiye ve milli egemenliğe sahip çıkmaktır” dedi.

ANAYASA HUKUK DIŞI YÖNTEMLERLE ÜRETİLEMEZ

Acurman, “16 Nisan tarihinde halkoylamasına sunulan, egemenliğin milletten alınarak saraya verilmesine, demokrasinin yok edilerek bir tek adam rejimi kurulmasına imkan veren teklif halkımızın en az yarısının hayır diyen sesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) almış olduğu hukuksuz kararla seçimlerin meşrutiyetine bütün dünyanın ve halkımızın gözünde darbe vurmuştur. Seçim güvenliğini sağlamakla görevli YSK, 49 milyon oy kullanan vatandaşımızın gerçek iradesini ortaya koymasını engellemiş, hukuk dışı yöntemlerle milli iradeyi gasp etmeye çalışmıştır. Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez” diye konuştu.

REJİM DAYATILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Halkın yarısının onay vermediği anayasa yürürlüğe giremez. 16 Nisan tarihinde yapılan anayasa oylaması gayri meşru, YSK’nın anayasa ve kanuna aykırı kararıyla ortaya çıkan sonuç yok hükmündedir. Milli iradenin tam olarak ortaya çıkması ve halkımızın kararının herkes tarafından görülmesi ancak bu seçimlerin iptali ve adil bir şekilde yenilenmesiyle mümkün olacaktır. Bu sadece hayır diyen geniş çoğunluğun değil, hukuktan ve demokrasiden yana olan 80 milyonun ortak beklentisidir. Milletimiz iradesinin çalınmasına ancak hırsızlara yakışacak yöntemlerle kendisine bir rejim dayatılmasın asla izin vermeyecektir” diye konuştu.