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CHP Ankara seferi

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CHP Ankara seferi
CHP İl Başkanları Toplantısı, bugün Ankara’da yapıldı.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önderliğindeki ilçe başkanları ve yöneticilerden oluşan kalabalık bir grup da sabah saatlerinde Ankara’ya gitti ve İl Başkanları Toplantısı’nda hazır bulundu. CHP Kocaeli Örgütü’nden toplantıya il ve ilçe başkanları ile birlikte il kadın ve il gençlik kolları başkanları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında anayasa değişikliği ve referandumla ilgili konularla ilgili görüşlerini aktardı. Kılıçdaroğlu, partililerden yapılmak istenen bu değişikliğin ne tür sonuçlar açacağının vatandaşa iyi anlatılması gerektiğini söyledi, en ücra köşeye kadar giderek partililerden bunu anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında bunun CHP veya bir başka siyasi partinin meselesi olmadığına vurgu yaptı, her görüşün önemli olduğunun anlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, yeni sistemin kabul edilmesi halinde milletvekillerinin hiçbir fonksiyonunun kalmayacağını belirtti, “Tüm yetki Cumhurbaşkanında olacak. Milletvekilleri ne yapacak? 50 milletvekili artışının maliyeti 180 milyonu bulacak. Milletvekili sadece maaş alacak” dedi.

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