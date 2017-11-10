CHP, Ata’yı andı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. Yılında CHP İl Başkanlığı bugün tören düzenledi.
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Valiliğin organize ettiği törene katılım sağlayan partililer akabinde Atatürk Anıtı’na ayrı çelenk sundu. Törene Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve örgüt üyeleri katıldı. Anıta çelengi İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç birlikte koydu. Tören sonundan CHP’liler esnafa karanfil dağıttı.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Anıtı, CHP
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