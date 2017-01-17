CHP, ayağa kalktı

CHP İl Örgütü, dün parti binasında “Bugün değilse ne zaman. Diktatörlük Anayasası’na hayır demek için ayağa kalkıyoruz” eylemini başlattı.

Basın açıklaması yoğun katılımlı gerçekleşti. Parti örgütü yanı sıra sendika başkanları da katıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra CHP İl Yönetimi ile KESK Şubeler Platformu üyelerinin de destek verdiği eylemde açıklama öncesinde salonu dolduranlar bir dakikalık ‘Ayağa Kalk’ eylemi gerçekleştirdi.

KİMSEYE HESAP VERMİYOR

Basın açıklamasında Cengiz Sarıbay şunları söyledi: “Bundan sonra AKP’nin çıkarmak istediği bu diktatörlük anayasasına hayır demek için tüm vatandaşlarımızı evlerinde, iş yerlerinde ‘Ayağa Kalkıyoruz’ eylemine davet ediyoruz” dedi. Eylem sonrasında basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Sarıbay, “Yargı, Yasama ve Yürütmeyi tek bir kişide toplayan anayasanın addı diktatörlük anayasasıdır. Meclisteki sayısal çoğunlukları ve zorbalıkları ile geçirilen bu anayasada emekçiler, kadınlar, işsizler, farklı inanç grupları yoktur. Bu Anayasa maddelerinde adaletsizlik, her şeyin bir elde toplanması, otoriterleşme, yani büsbütün diktatörlük vardır. Getirilmek istenen bu sistem de savcılar, yargıçlar, bakanlar, milletvekilleri dâhil herkes Cumhurbaşkanına hesap veriyor fakat Cumhurbaşkanı kimseye hesap vermiyor”

ÖLÜM FERMANIDIR

Türkiye’yi 14 yıldır yönetenler eğitimi çökertmişler, ekonomide alarm zilleri çalıyor, hukuku işlemez hale getirmişler, dış politikada ABD’nin ipiyle indikleri kuyudan Rusya’nın ipiyle çıkmaya çalışıyorlar. Ancak yönetme gücünü kaybeden AKP ve Saray çok iyi bilmeli ki, bu sorunlar toplumu ayrıştırarak, gücü bir oldubitti ile tek elde toplayarak değil, hukuku özgürleştirerek, demokrasiyi işleterek çözülebilir. Bu Anayasa Demokrasinin ölüm fermanıdır. 150 yıllık parlamento geleneği, 93 yıllık laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti geleneğine sahip olan ülkemiz anayasasını çağdaş demokrasi anlayışıyla taçlandırmamız gerekirken ortaçağ zihniyetine döndürme çabaları Türkiye toplumu olarak demokrasinin ölüm fermanını imzalamak olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl emek Bürosu olarak işçilerle, emekçilerle, kadınlarla gençlerle bütün ezilenlerle birlikte demokrasi hak ve özgürlükler eşitlik ve barış mücadelesine devam edeceğiz. Faşizmin bir çeşidi olan Başkanlık dayatmasına karşı çıkacağız ‘hayır’ diyeceğiz”

HAYIR KAMPANYASI BAŞLAYACAK

Sarıbay’ın ardından söz alan KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan “Biz KESK olarak yakın zamanda bu Diktatörlük Anayasası’na ‘hayır’ demek için siyasi partilerin de içinde bulunduğu bir çalışma başlatacağız. Tarihi henüz belli değil ama çok yakın zamanda başlatacağımız hayır kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Öte yandan CHP İl Başkanı Sarıbay ayrıca geçtiğimiz gün Körfez’deki petrol sızıntısı yüzünden telef olan hayvanlara değinerek orada bulunan tüm sorumlu kurumların derhal soruşturulması ve çevreye zarar veren kuruluşların kapatılmasını gerektiğini savundu.

Çiğdem ARMAĞAN